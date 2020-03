Avete mai visto Federica Pellegrini da bambina? Qualche ora fa, è spuntata la foto sul suo canale social: la trasformazione ‘impressionante’.

Non soltanto campionessa di nuoto e storico volto di Italia’s Got Talent, ma anche una vera e propria celebrità social, Federica Pellegrini. Sul suo canale Instagram ufficiale, la giovane è solita intrattenere i suoi sostenitori con degli scatti davvero formidabili. Non soltanto, infatti, si diletta a svelare qualche ‘chicca’ sul suo passato, ma è spesso protagonista di fotografie davvero inedite. Una di esse è stata condivisa qualche ora fa. Quando, per ‘rispettare’ una challange che in questi ultimi giorni sta impazzando sui social, la bella Pellegrinii ha condiviso un suo tenero scatto da bambina. Ebbene si. In suddetta fotografia, avrà avuto all’incirca 5 anni, ma siete curiosi di vederla? Anzi, la domanda che vi poniamo è un’altra: l’avete mai vista da piccina? Ecco tutti i dettagli.

Federica Pellegrini da bambina, spunta lo scatto inedito: la trasformazione

Dopo Elodie, anche Federica Pellegrini ha voluto condividere una tenerissima foto di quando lei era ancora bambina. In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, sta impazzando sul web una nuova challange: pubblicare uno scatto di quando si è piccoli. E lo ha fatto anche la campionessa di nuoto. Che, ‘nominata’ da un suo amico, non ha potuto fare a meno di rendere noto a tutti i suoi sostenitori uno scatto che, fino a questo momento, era rimasto totalmente riservato. Ecco, ammesso che adesso Federica sia una delle donne più affascinanti, come sarà mai stata da bambina? Siete curiosi anche voi di vederla? Ecco di che cosa parliamo.

Questa è la tenerissima foto da bambina che, sul suo canale social ufficiale, Federica Pellegrini ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Insomma, è decisamente una bambina, in suddetto scatto. Eppure, si possono notare, senza alcun dubbio, delle caratteristiche non sono affatto cambiate nel tempo nonostante gli anni. In primis, i capelli biondi, ovviamente. Ma non solo. Perché anche gli occhi grandi e squisiti, sono rimasti identici. Insomma, è proprio il caso di dirlo: Federica è sempre stata bellissima.