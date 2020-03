Giulia De Lellis svela un ‘segreto’ della sua quarantena: l’idea è geniale

In alcune sue recenti IG Stories, Giulia De Lellis ha svelato un ‘segreto’ legato alla sua quarantena: l’idea raccontata dall’influencer è davvero geniale.

Sono diverse settimane che, purtroppo, la nostra penisola è attanagliata dal Coronavirus. Il numero dei contagiati, dei morti e dei guariti, ogni giorno, aumenta sempre di più. Ed è per questo motivo che, con un decreto, il premier Giuseppe Conte ha definito Italia ‘zona rossa’. Fino al 3 Aprile, tutti gli italiano dovranno limitare il più possibile i loro spostamenti. Se non in caso di necessità e di lavoro, tutti devono restare nelle proprie case. Ecco. In un nostro recente articolo, vi abbiamo segnalato tutte le serie televisive o, magari, attività che si possono compiere durante questa quarantena. Giulia De Lellis, però, ha fatto molto di più. Qualche ora fa, tramite il suo canale social ufficiale, l’influencer romana ha svelato qual è il suo segreto di questa chiusura forzata in casa. Di che cosa parliamo? Ovviamente, vi sveleremo ogni minima cosa. Anche se, vi anticipiamo, l’idea è davvero geniale.

Giulia De Lellis, il ‘segreto’ per questa quarantena: come impiega il suo tempo

Le attività da fare in casa durante questa quarantena sono davvero infinite. Si può approfittare, infatti, di pulire ed igienizzare tutta la vostra casa, leggere, stare con la vostra famiglia, guardare la televisione o serie televisive e tanto altro ancora. Ne è l’esempio lampante Giulia De Lellis. Che, qualche ora fa, ha svelato ai suoi numerosi sostenitori il ‘segreto’ di queste lunghe settimane di chiusura in casa. Tra un allenamento sportivo, una diretta Instagram, l’ex corteggiatrice di uomini e Donne ha raccontato anche di un’attività che, in questo ultimo tempo, lei e sua madre sono solite svolgere per ingannare un po’ il loro tempo. L’idea è davvero geniale, c’è da ammetterlo. Ed è per questo motivo che non ha potuto fare a meno di condividerla con i suoi followers.

‘In questi giorni, io e mia mamma stiamo dando ogni sera un tema diverso alla cena’, inizia così a parlare Giulia De Lellis raccontando ai suoi sostenitori come sta impiegando parte del suo tempo durante questa quarantena. ‘Abbiamo fatto la pizza con l’impasto ai cinque cereali, abbiamo fatto la cena messicana e abbiamo fatto le crepes salate e con nutella. Una cosa carina, insomma’, conclude l’influencer romana dando questo utile e geniale consiglio ai suoi followers. Insomma, un’idea niente male, no? Cosa aspettate? Perché non seguite il suo consiglio?

Cosa succede con Andrea Iannone?

Si parla, ormai, da diverso tempo di una crisi tra Andrea Iannone e Giulia, ma è realmente così? Appurato che, in questa lunga quarantena, sono separati, cosa sta accadendo? Non sappiamo molto, purtroppo. Fatto sta che, come raccontato anche dalla diretta interessata, qualcosa c’è.

