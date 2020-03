Le Donatella, il post che commuove tutti: “Cerchiamo di sentirci vicine pur essendo lontane”, video imperdibile su Instagram, poi l’emozionante dedica.

Giulia e Silvia Provvedi sono incredibilmente legate tra di loro. Le due gemelle, note al pubblico col nome ‘Le Donatella’, sono due personaggi davvero molto amati. Tutti le hanno conosciute nel lontano 2012 a X Factor, ma poi le due ragazze si sono fatte apprezzare e conoscere ancor di più partecipando al Grande Fratello Vip. Anche le loro vite private sono finite spesso sotto i riflettori, in particolare per la storia di Silvia con Fabrizio Corona e per l’amore tra Giulia e il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini, che sono ancora felicemente fidanzati nonostante qualche periodo di crisi. Le due sorelle, dicevamo, sono legatissime e condividono tutto, a partire dal profilo Instagram, che conta ben 1 milione e 200mila followers. Poco fa Giulia ha condiviso un post davvero commovente, in cui ha fatto una dolcissima dedica a sua sorella, che aspetta una bambina dal compagno, l’imprenditore Giorgio De Stefano.

Le Donatella, il post che commuove tutti: “Siamo lontane ma cerchiamo di sentirci vicine”, dedica emozionante

E’ un periodo davvero difficile per l’Italia intera, che si trova in quarantena per cercare di contrastare l’emergenza Coronavirus. Anche Silvia e Giulia Provvedi, nonostante siano legatissime, sono lontane, perché ognuna di loro sta vivendo questo periodo di quarantena a casa propria. La lontananza non è facile per le due sorelle, che sono abituate a trascorrere sempre tanto tempo insieme, soprattutto in questo periodo in cui Silvia è incinta e Giulia vorrebbe sicuramente condividere con lei ogni momento di questa meravigliosa gravidanza. Poco fa, infatti, la fidanzata di Gollini ha fatto una dolcissima dedica social a sua sorella, pubblicando un commovente post su Instagram. Giulia ha pubblicato un video di un’ecografia di Silvia, affiancato da una foto in cui lei è in lacrime, felice per aver visto il video in questione, e da uno scatto di Silvia che si appresta a fare un’ecografia con il pancione in vista. “Sfogliando la galleria abbiamo trovato momenti indimenticabili che vogliamo condividere con voi”, scrivono le due sorelle.

“Stiamo cercando di sentirci vicine pur essendo lontane, non facciamo altro che inviarci foto e video della nostra rispettiva quotidianità”, scrivono Le Donatella, che con questo dolcissimo post hanno certamente fatto sciogliere il cuore dei loro tantissimi fan. “Ti aspettiamo con gioia e ti amiamo tutti piccolo fagiolino”, conclude poi la Provvedi.