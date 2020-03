Paolo Bonolis, cosa fa nella vita sua moglie Sonia Bruganelli?

La moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli, è una donna molto impegnata. Si divide tra il ruolo di madre, moglie ed il suo lavoro

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono conosciuti nel lontano 1997 e dalla loro unione sono nati tre figli: Silvia, Davide e Adele. Sui social, Sonia è molto attiva e spesso risponde a tono alle critiche ed alle polemiche varie che nascono, per lo più, tra i commenti ai suoi post. E’ una che non le manda a dire, insomma, e che sa quello che vuole. Sul suo canale Instagram ci sono diverse foto che riprendono oggetti d’arredo della sua casa, oppure i voli in jet privati di cui tanto si è discusso in passato. Una donna sicuramente bella ed affascinante, Sonia Bruganelli, ma forse non tutti sanno di cosa si occupa, cosa fa nella vita, qual è il suo lavoro.

Di cosa si occupa Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis?

Sonia Bruganelli è una donna che si divide tra l’essere moglie, mamma ed anche imprenditrice. Di sicuro, quindi, tempo per starsene con le mani in mano, proprio non ne ha. Stando a diverse fonti sul web, sappiamo che è laureata in Scienze della Comunicazione e qualche volta è apparsa in tv come ospite e opinionista di trasmissioni Mediaset.

Il suo lavoro però non è in televisione. Sonia Bruganelli è un’imprenditrice: è suo il brand d’abbigliamento Adele Virgy, che produce abiti per bambine. Ha dato questo nome alla sua linea di capi d’abbigliamento in omaggio alle sue due bimbe. Ad oggi, è anche proprietaria di SDL 2005, agenzia di scouting che si occupa tra l’altro dei casting delle trasmissioni Avanti un altro e Ciao Darwin che conduce, come sappiamo, suo marito Paolo Bonolis. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dice: “E’ stato un vantaggio l’aver incontrato una persona che lavorava nel settore in cui volevo lavorare. All’epoca mentre studiavo facevo fotoromanzi e pubblicità per mantenermi. L’incontro con Paolo mi ha dato l’opportunità di trovare la mia strada”.