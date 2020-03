Piero Chiambretti, è morta mamma Felicita positiva al Coronavirus

Piero Chiambretti, è morta mamma Felicita: la donna era ricoverata, insieme a suo figlio, perché risultata positiva al Coronavirus.

Soltanto pochissimi giorni si era diffusa questa incredibile notizia: Piero Chiambretti, insieme a sua mamma, era ricoverato al Mauriziano di Torino perché positivo al Coronavirus. Ecco. A distanza di giorni, nonostante le sue condizioni di salute fossero ritenute stabili o, perlomeno, non preoccupanti, il conduttore televisivo ha subito una grave perdita. Come ci fa sapere un recente tweet di Vladimir Luxuria, la madre del conduttore La Repubblica delle Donne è venuta a mancare. Ebbene si. Purtroppo, è proprio questa la sconcertante notizia che, pochissimi istanti fa, l’opinionista di Barbara D’Urso e di numerosi programmi televisivi ha reso ufficiale sul suo personale canale Twitter.

È morta la mamma di Piero Chiambretti positiva al Coronavirus

Una notizia davvero bruttissima, c’è poco da dire. Dopo diversi giorni dal ricovero al Mauriziano di Piero Chiambretti e sua madre perché entrambi positivi al Coronavirus, pochissimi istanti fa, Vladimir Luxuria ha reso nota la notizia che, purtroppo, la donna è morta. Una perdita davvero incredibile. Soprattutto per il conduttore televisivo. Che, in diverse occasioni, non ha mai nascosto il profondo legame che aveva con sua madre.

Questo è il breve e triste messaggio che, pochissimi istanti fa, l’ex Parlamentare ha condiviso sul suo canale Twitter ufficiale. Inutile dirvi che, in un batter baleno, sono davvero tantissime le persone che, appresa la notizia dell’opinionista televisiva, hanno voluto dimostrare tutto il loro affetto e sostegno per il buon Chiambretti.

La rivelazione di Serena Grandi

Appena appresa la notizia della positività di Piero Chiambretti al Covid-19, l’attrice Serena Grandi ha confessato di essersi messa in auto-quarantena, perché, nelle precedenti settimane, era stata una delle sue ospite a La Repubblica delle Donne. Infatti, come raccontato dalla diretta interessata ad Adnkronos, qualche giorno dopo la sua ospitate, la romana ha avvertito un po’ di febbre e di tosse. Ma ha anche ammesso di non averci fatto caso. Perché certa che si trattasse di conseguenze della radioterapia.

