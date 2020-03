Mara Venier ai microfoni de La Stampa racconta come sarà il suo ritorno a Domenica In: ecco le parole della conduttrice.

E’ un periodo molto particolare per l’Italia e per tutto i paesi del mondo. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio tutti ed il governo ha imposto ai cittadini di rimanere nelle proprie case per evitare eventuali ed ulteriori contagi. Anche il palinsesto tv è cambiato: alcuni programmi sono stati sospesi, altri proseguono senza pubblico e con poco personale. Domani, 22 marzo, tornerà Domenica In con Mara Venier che ha deciso di intrattenere il suo pubblico nella prima domenica di primavera: questa volta però il suo show sarà senza ospiti ma con tanti collegamenti via skype. La conduttrice ai microfoni de La Stampa ha rilasciato alcune dichiarazioni: ecco le sue parole.

Domenica In, Mara Venier: “Ho paura, non posso garantire tre ore e mezzo di diretta”

Mara Venier ai microfoni de La Stampa ha parlato del suo ritorno in tv domani 22 marzo. Su Rai Uno tornerà con il suo Domenica In per intrattenere il suo pubblico. La conduttrice però è molto preoccupata per l’emergenza Coronavirus ed ha ammesso infatti di sentirsi molto fragile. “L’azienda mi ha fatto scegliere, mi hanno detto Mara decidi tu. Ci ho pensato e alla fine ho deciso di riprendere anche se ho paura, come tutti credo” ha spiegato. Sono giorni che non esce di casa racconta la ‘Zia’ degli italiani: già precedentemente aveva espresso il suo timore per suo marito Nicola, soggetto a rischio. “Lo farò domenica per cercare di regalare un momento di serenità al pubblico che mi vuole bene e sa che non sono capace di nascondere i miei sentimenti. Sono giorni e giorni che non dormo, le notizie sono terribili e non si riesce a vedere la luce, i morti sono così tanti. Un dolore terribile. Per questo dobbiamo stare a casa e starci tutti” ha ammesso ed ha concluso avvisando il suo pubblico che non potrà garantire tre ore e mezzo di programma, “Speriamo di farcela” le sue ultime parole a La Stampa.

Domani il suo show sarà senza pubblico in studio e senza ospiti: interverranno tanti personaggi famosi in collegamento skype. La Zia Mara chiamerà Lino Banfi, Renzo Arbore, Gigi D’Alessio, Luca Argentero e Don Antonio Mazzi. Siamo sicuri che la Venier ci regalerà una splendida domenica nonostante il periodo delicato che sta attraversando ogni singolo italiano.

Questo un video pubblicato nel suo profilo Instagram: Mara Venier si dedica alle pulizie di primavera!