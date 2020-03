Barbara D’Urso si riprende in camerino prima della diretta di Live Non è la D’Urso: con lei il parrucchiere a un metro di distanza.

Questa sera, su Canale 5, una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Il talk show di Barbara D’Urso è una delle poche trasmissioni ancora in onda in questo periodo davvero difficile per l’Italia. L’emergenza Coronavirus, infatti, ha sconvolto anche i palinsesti tv: molti programmi sono stati momentaneamente cancellati, fino a data da destinarsi. Ma Live non solo resta alla domenica, ma raddoppia. Il programma della D’Urso, a partire dalla prossima settimana, sarà in onda anche di martedì sera. Un programma che, in questo periodo, ha accantonato quasi del tutto la parte dedicata al gossip e alle notizie di cronaca rosa, per dare maggiore spazio all’informazione. E, proprio poco prima di partire con la diretta, Barbara D’Urso ha pubblicato un video su Instagram che non è passato inosservato. La conduttrice è in fase di preparazione: dietro di lei, il parrucchiere si occupa degli ultimi ritocchi ai capelli, rigorosamente a un metro di distanza ed indossando la mascherina. “Sono due degli eroi che sono rimasti con me”, afferma la conduttrice. Diamo un’occhiata alle immagini.

Qualche minuto fa, prima di dare il via alla puntata di questa sera, Barbara D'Urso ha condiviso con i suoi followers di Instagram un momento molto 'particolare'. La conduttrice si riprende in camerino, mentre il suo parrucchiere le sistema i capelli per la serata. Tutto a un metro di distanza e con la mascherina, come sottolinea la D'Urso nel video. Guardiamolo insieme:

“Vedete, a un metro di distanza, anche se avendo la mascherina potrebbe anche avvicinarsi”. La conduttrice si mostra ai followers mentre è quasi pronta per la puntata, poco prima di vestirsi. E spende parole davvero splendide per i suoi collaboratori: “Loro mi amano, e io amo tutti loro che lavorano con me e per me”.

E, anche la puntata di questa sera, si è aperta con l’ampia parentesi dedicata all’emergenza Coronavirus. Dopo le nuove restrizioni per fermare il contagio comunicate ieri da Giuseppe Conte, questa sera, a Live Non è la D’Urso, è intervenuto in diretta il Ministro della Salute Roberto Speranza, che dichiara: “Questi sono i giorni più decisivi per provare a fermare definitivamente questo contagio e consentire al Paese di ripartire”.