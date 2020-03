In una recente intervista, Cecilia Rodriguez ha parlato di un gesto compiuto dalla madre di Ignazio che l’ha letteralmente commossa: i dettagli.

Si è raccontata senza troppi peli sulla lingua, Cecilia Rodriguez in questa intervista sul settimanale ‘Gente’. Sulle pagine del giornale, infatti, si leggono delle importanti ed inedite dichiarazioni che, probabilmente per la prima volta, l’argentina ha tirato fuori. In primo luogo, com’è giusto che sia, la sorella minore di Belen ha parlato della quarantena che, insieme ad Ignazio e ai suoi genitori, sta svolgendo in Trento. Ma non solo. Pochissimi giorni fa, la Rodriguez ha compiuto trent’anni. E, proprio a causa dell’emergenza Coronavirus, non ha potuto festeggiarlo con tutta la famiglia al completo. È stato, quindi, un compleanno riservato, intimo in compagnia di Ignazio. Che, però, l’ha resa felice ugualmente proprio perché era insieme al suo compagno. Ecco. A proposito del ciclista e della sua famiglia, in suddetta intervista, l’argentina ha raccontato di un ‘particolare’ gesto che la madre di Ignazio ha compiuto nei suoi confronti e che l’ha letteralmente spiazzata. Ecco che cosa dichiara nel dettaglio.

Cecilia Rodriguez, il gesto della madre di Ignazio che l’ha resa felice

A causa dell’emergenza Coronavirus, Cecilia Rodriguez, insieme ad Ignazio e ai suoi due genitori, sono in Trento. Giunti nella loro tenuta in campagna ancora prima che Giuseppe Conte stabilisse la quarantena per tutti, sono rimasti qui per il decreto e tuttora continuano a restarci. Ecco. Che rapporto ha l’argentina con i suoceri? A svelare ogni cosa è la diretta interessata. Che, in una recente intervista per il settimanale Gente, ha parlato di questo. E di molto altro ancora. Probabilmente per la prima volta, infatti, la sorella minore di Belen ha svelato di avere un attimo rapporto con loro. E di sentirsi a casa loro come se fosse in casa sua. Ma non è affatto finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, l’argentina ha anche raccontato di un ‘particolare’ gesto compiuto dalla madre di Ignazio che l’ha letteralmente spiazzata.

In questa intervista sul settimanale Gente, Cecilia Rodriguez ha raccontato che, per Natale, la madre di Ignazio le ha regalato un suo anello. Insomma, un gesto davvero speciale. Che, giustamente, non è assolutamente passato inosservato. Al giornale, infatti, l’argentina ha raccontato di essersi anche commossa.