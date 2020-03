Qualche ora fa, Chiara Ferragni ha condiviso degli scatti inediti di quando lei aveva 14 anni: il dettaglio che non passa inosservato.

Già in diverse occasioni, abbiamo potuto constatare la bellezza smisurata di Chiara Ferragni da piccola. Sul suo canale social ufficiale, la giovane influencer, infatti, è solita condividere scatti ‘amarcord’. Tuttavia, qualche ora fa, ha voluto fare molto di più. Ha voluto pubblicare un book fotografico, di cui l’autrice è sua mamma Marina, di quando lei aveva 14 anni. Insomma, sfogliando la gallery un’osservazione sorge spontanea: anche da piccola, Chiara ha avuto la ‘stoffa’ per stare al centro dell’attenzione. In suddetti scatti, infatti, la giovane Ferragni è davvero bellissima. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi commenti di apprezzamento. Che, però, oltre ad apprezzare il suo fascino, non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio davvero ‘impressionante’. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Chiara Ferragni, spuntano gli scatti dei suoi 14 anni: il dettaglio non sfugge

Il suo successo, lo sappiamo, è davvero smisurato. Attualmente imprenditrice ed influencer al massimo livello, Chiara Ferragni vanta di un seguito social più che pazzesco. Il suo profilo Instagram, pensate, conta all’incirca 19 milioni di followers. Insomma, dei numeri davvero pazzeschi. Ed è per questo motivo che è sempre molto attiva con loro. Proprio sul suo canale social ufficiale, la moglie di Fedez non perde mai occasione di poter condividere tutto ciò che le capita durante la giornata. Non soltanto, quindi, novità riguardanti il suo lavoro, ma anche divertenti siparietti con suo marito e, perché no, degli scatti davvero inediti. Gli ultimi, ad esempio, risalgono a qualche ora fa. Probabilmente per la prima volta, Chiara ha condiviso un book fotografico di quando lei aveva 14 anni.

Si vede chiaramente: nonostante siano passati anni da questi momenti ed, attualmente, Chiara Ferragni sia una donna in carriera, mamma e moglie è sempre bellissima ed elegantissima. Tuttavia, guardando con attenzione queste foto, un dettaglio non può assolutamente passare inosservato. Lo testimoniano, non a caso, alcuni commenti giunti a corredo dello scatto. Vi siete già fatti un’idea? No? Tranquilli, vi sveleremo noi ogni cosa:

Ebbene si. È proprio questo ‘particolare’ dettaglio che non alcuni dei suo sostenitori non hanno potuto fare a meno di notare. In queste foto, Chiara ha un colore di capelli totalmente differente da quello che ha adesso. Eppure, è ugualmente bellissima. È proprio per questo motivo che, da come si vede dal commento riproposto in alto, un utente social le chiede perché non ha lasciato il suo colore naturale. Voi, invece, come la preferite?