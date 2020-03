Coronavirus, Lino Banfi a Domenica in: “Alla mia Lucia ho detto che muoiono più uomini”

Lino Banfi a Domenica in commuove il pubblico raccontando come sta passando queste giornate in piena emergenza Coronavirus con la sua Lucia

Lino Banfi è intervenuto a Domenica In, in collegamento Skype, con Mara Venier. “Come stai vivendo queste giornate?”, chiede la conduttrice, come ha fatto con tutti gli altri ospiti. E’ una situazione strana. Mara cerca di capire come la stanno affrontando i vari personaggi del mondo dello spettacolo. Lino Banfi dice di essere in casa con i suoi figli e sua moglie. La situazione da affrontare è difficile, inevitabilmente, anche per lui. “Come sta passando questi giorni Lucia?” chiede la padrona di casa.

Lino Banfi commuove tutti a Domenica In

Mara Venier chiede come stanno attraversando, in casa, questo periodo di emergenza Coronavirus. Lino Banfi racconta: “Lucia pensa ‘Oh Dio, allora possiamo morire tutti?’ Io voglio talmente bene a questa donna, le ho detto che la maggior parte di quelli che muoiono sono uomini”. Poi, l’attore continua: “Con Lucia, in questi momenti, ascoltiamo musica Gospel, quella di Louis Armstrong”. Un momento di commozione che termina in un filmato che Mara gli mostra, in cui ci sono tutti e due, giovani ed innamorati come sempre. L’attore ha gli occhi lucidi e l’emozione traspare tutta.

Poi, avverte: “Tutti avremo bisogno di uno psicologo, di una riabilitazione psicologica al termine di questa esperienza”. Come dargli torto? La popolazione mondiale sta attraversando un periodo che, a definirlo difficile, si potrebbe sminuire. Una pandemia del genere preoccupa tutti, dal presidente Conte che in diretta su Facebook ha appena annunciato nuove misure restrittive, alla gente comune che vede cambiata la propria quotidianità. Mara è tornata alla conduzione di Domenica In perché, d’accordo con quanto sostengono in tanti, il servizio televisivo e i programmi cosiddetti ‘leggeri’ non si possono fermare. Nemmeno, anzi, forse soprattutto in momenti drammatici come questo. E’ molto provata anche la conduttrice, ha ammesso più volte di aver paura, ma poi l’ha vinta ed è tornata a tener compagnia agli italiani. Non è mancato, infatti, durante la trasmissione qualche momento di tenera commozione.