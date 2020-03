Coronavirus, è morta la madre di Alex Baroni: il post su Facebook di sua nipote tocca il cuore, ha voluto ricordarla così

Coronavirus, continua a salire in Italia e non solo il numero dei contagiati. Un virus che sta mettendo in ginocchio il mondo intero. Diverse famiglie si vedono private dell’affetto dei propri cari: un dramma enorme. Proprio nelle ultime ore, purtroppo, è arrivata la notizia della scomparsa della madre di Alex Baroni. Secondo quanto viene riportato dal Corriere della Sera, l’annuncio è stato dato dalla nipote di Marina Marcelletti: “Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istinto alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai. Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni”.

Coronavirus, è morta la madre di Alex Baroni

E’ Valeria Frasca a voler onorare la scomparsa della zia con un post su Facebook in cui esprime anche la sua difficoltà nel parlare di quel lutto subito in famiglia qualche anno fa: “Parlare del proprio dolore sui social è cosa complicata e discutibile lo so. Ma per una volta infrango la regola. Oggi se n’è andata una mia zia adoratissima”.

Il lutto, la perdita di una persona cara, è un qualcosa di molto doloroso. Talvolta, anche troppo per essere raccontato in un post su Facebook. La vita di questa famiglia era già stata ‘trasformata’ qualche anno fa, precisamente nel 2012, con la perdita di Alex Baroni: “Dopo quella tragedia Marina per combattere il dolore si mise a correre, a correre kilometri, una runner si direbbe oggi, e a viaggiare viaggiare ovunque, sempre sempre in movimento”, scrive ancora Valeria.

“Non ci saranno i funerali”

Il dramma che il mondo intero sta vivendo a causa del Coronavirus non termina nella morte di alcuni malati. Questi ultimi non possono avere accanto la propria famiglia mentre sono in ospedale, perché potrebbero infettare tutti. E per lo stesso motivo non possono avere un funerale: “Marina ha preso il Coronavirus e stanotte ha raggiunto il suo Alex. Non ci saranno funerali, ma un pensiero immenso per lei, che possa correre anche lassù nel cielo. Ciao Marina immensa”, spiega Valeria nel suo post.