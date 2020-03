Cristiano Malgioglio, il ringraziamento speciale su Instagram: “So quanto siete straordinari”

Cristiano Malgioglio fa un ringraziamento speciale su Instagram: “So quanto siete straordinari”, ecco a chi sono rivolte le sue parole.

Cristiano Malgioglio è un personaggio davvero molto amato e super seguito, in tv come sui social. Sempre pronto a dire quello che pensa senza troppi filtri, il cantautore è apprezzato proprio per il suo carattere molto aperto e senza freni e spesso viene invitato come opinionista nei programmi televisivi. E’ successo, ad esempio, nell’ultima edizione del Grande Fratello, dove commentava il comportamento dei concorrenti senza peli sulla lingua, o anche a CR 4 – La repubblica delle Donne, dove è ospite fisso. Malgioglio è molto attivo anche sui social e spesso usa il suo profilo Instagram per raccontarsi ed esprimere il proprio parere su quello che accade. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un lungo post per fare un ringraziamento ‘speciale’: scopriamo insieme cos’ha detto e a chi sono rivolte le sue parole.

Cristiano Malgioglio, il ringraziamento speciale su Instagram: parole al miele del cantautore, ecco a chi sono rivolte

Cristiano Malgioglio è sempre molto presente e attivo sui social, dove esprime spesso il suo pensiero senza troppi filtri. In questo periodo di grave emergenza per l’Italia, che sta affrontando l’epidemia del Coronavirus, il cantautore è intervenuto più volte su Instagram per spingere tutti a restare a casa e a rispettare le normative emanate dal Governo per fronteggiare l’emergenza. Poco fa, però, ha voluto anche dedicare un forte e speciale ringraziamento al personale sanitario giunto da Cuba per aiutare gli ospedali della Lombardia. Alcune ore fa, infatti, 52 persone, divisi tra medici e infermieri, sono arrivati in aereo per dare un contributo agli ospedali lombardi, ancora in grande affanno per l’elevatissimo numero di contagi che in quella zona non accenna a diminuire. “So quanto siete straordinari e quanto sa essere grande il vostri cuore”, ha scritto Malgioglio.

“Cuba ti amo e grazie per l’affetto che mi avete riservato. State a casa, vi scongiuro”. Conclude così Cristiano Malgioglio, che ha voluto anche sottolineare i sacrifici dei nostri medici e infermieri, definendoli ‘eroi’.