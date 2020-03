Domenica In, anticipazioni ed ospiti della puntata del 22 Marzo

Domenica In, chi sono gli ospiti della puntata del 22 Marzo? Dopo una settimana di assenza, Mara Vanier ritorna al timone del suo show: le anticipazioni.

Sono passate due settimane da quando Mara Venier ha rallegrato il suo amato pubblico con Domenica In. La settimana scorsa, infatti, lo staff e la conduttrice del programma non hanno ritenuto opportuno andare in onda. Adesso, invece, hanno cambiato idea. E, fortunatamente, quest’oggi saranno al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Nonostante, in una recente intervista a La Stampa, la ‘zia’ d’Italia ha ammesso di avere paura e non sapere se riuscirà a condurre tre ore di diretta, per la puntata del 22 Marzo sono previsti degli ospiti importantissimi. Certo, non saranno affatto nello studio televisivo di Roma, bensì in collegamento Skype. Siete curiosi di sapere di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Domenica In, puntata del 22 Marzo: tutti gli ospiti

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la diretta di Domenica In del 22 Marzo, è opportuno che voi sappiate che gli ospiti previsti per questo appuntamento sono davvero formidabili. Certo, come dicevamo precedentemente, non potranno essere in studio per l’emergenza Coronavirus, ma si racconteranno alla padrona di casa tramite collegamento Skype. Bando alle ciance, siete curiosi di sapere di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Renzo Arbore;

Luca Argentero

Lino Banfi;

Gigi D’Alessio;

Don Mazzi;

Arisa;

Questi sei splendidi ed illustri personaggi dello spettacolo saranno coloro che, nel corso della puntata di Domenica In del 22 Marzo, accompagneranno e faranno compagnia il pubblico italiano.

Certo, essere al timone di un programma televisivo in questo clima così drammatico, non deve essere affatto facile. Infatti, come dicevamo precedentemente, in una recente intervista per La Stampa, la diretta interessata non ha affatto nascosto di avere paura. E di non sapere di essere capace a sostenere tre ore di diretta. Tuttavia, la voglia di fare compagnia al suo pubblico e di allietarlo è davvero smisurata. Forza!

