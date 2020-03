Domenica In, Roby Facchinetti declina l’invito a collegarsi in diretta con Mara Venier: il motivo in un post su Instagram, ecco le parole del cantante.

E’ un periodo davvero difficile per l’Italia intera, che sta affrontando la terribile emergenza Coronavirus. ‘Io resto a casa’ è lo slogan che da due settimane ormai fa da padrone sui profili social dei personaggi famosi, che stanno cercando di sensibilizzare la gente con continui appelli, affinché si resti il più possibile a casa, così come ordinato dal Governo. Nonostante le ordinanza emanate dal Premier Giuseppe Conte, però, i contagi e i decessi aumentano, in particolare al Nord Italia, e i numeri sono davvero pesanti. Le conseguenze di questo momento stanno colpendo anche l’ambiente televisivo. Tanti programmi sono stati sospesi, mentre altri vanno in onda per tenere compagnia e informare il pubblico, anche se rigorosamente senza pubblico e con gli ospiti in collegamento da casa. E’ il caso di Domenica In, che è andato in onda questo pomeriggio. Tra gli ospiti in collegamento avrebbe dovuto esserci anche Roby Facchinetti, ma il cantante ha deciso di declinare l’invito e ha spiegato le sue motivazioni su Instagram, poco prima della puntata: ecco le sue parole.

Roby Facchinetti declina l’invito a Domenica In: il motivo spiegato in un post su Instagram, ecco le sue parole

Roby Facchinetti sarebbe dovuto intervenire in diretta a Domenica In questo pomeriggio, in collegamento da casa sua. Il cantante dei Pooh, però, ha deciso di annullare il suo intervento e ha spiegato il motivo ai suoi fan con un post su Instagram. Facchinetti ha scritto che non se l’è sentita di fare il collegamento perché la sua città, Bergamo, è tra le più colpite dall’emergenza, e la sua famiglia è distrutta per tutto quello che sta succedendo: “Siamo devastati dal dolore per questa tragedia infinita. In questo momento possiamo solo pregare per loro e per tutti noi”, ha spiegato.

Le parole di Roby Facchinetti sono davvero forti e hanno commosso i suoi tantissimi followers, che hanno compreso la sua scelta e gli hanno espresso grande vicinanza in questo momento difficile.