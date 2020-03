Emma Marrone e Alessandra Amoroso, salta la diretta: cos’è successo tra le due cantanti?

Salta la diretta su Instagram con Emma Marrone e Alessandra Amoroso: cos’è successo tra le due cantanti? Ecco le parole della pugliese

In questo periodo così triste per il nostro paese, i personaggi famosi stanno cercando di intrattenere i propri seguaci organizzando delle dirette sui social network. L’iniziativa è partita grazie ai cantanti, che hanno organizzato dei mini live sul proprio account social. Questi sono poi stati seguiti a ruota dagli influncer e dagli altri personaggi del mondo dello spettacolo. Un modo per staccare la spina, anche solo per qualche minuto, e riportare il sorriso.

Emma Marrone e Alessandra Amoroso, salta la diretta: cos’è successo

Emma e Alessandra avrebbero dovuto tenere un diretta su Instagram in questi giorni. Tale diretta, però, è spesso saltata, alimentando i dubbi dei fan. Cos’è successo tra le due cantanti? Qualcuno ha ipotizzato che tra le due ex protagoniste di Amici possa esserci stato un diverbio. Qualcun altro ha addirittura aggiunto che, alla base del litigio, potrebbe esserci un motivo abbastanza futile: Alessandra si sarebbe arrabbiata perchè si sarebbe ritrovata in una diretta dell’amica, non sapendo di essere seguita da oltre duemila persone. Queste ovviamente sono solo indiscrezioni, che lasciano il tempo che trovano. Oggi pomeriggio, durante una diretta sul popolare social network, la Marrone ha provato a fare chiarezza: “Penso di essere stata chiara: io e Alessandra siamo amiche“. La cantante poi ha aggiunto: “Abbiamo rimandato le dirette perchè lei, in questo preciso momento, vuole mantenere una certa riservatezza“. La Marrone poi ha smentito ogni presunta notizia apparsa sul web in queste ultime ore: “Sono pu****ate“.

Tra Emma e Alessandra, dunque, non c’è stato alcun litigio e le dirette sono saltate per altri motivi. I fan auspicano che le due cantanti possano ritrovarsi sui social a breve. Una diretta insieme sarebbe un regalo grandissimo per i propri seguaci.