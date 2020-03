Fedez in collegamento con Domenica In: la ‘gaffe’ di Mara Venier fuori onda, la story del rapper su Instagram è imperdibile, ecco cos’è successo.

E’ un periodo di grande difficoltà per l’Italia intera, che sta affrontando un’emergenza senza precedenti a causa dell’epidemia di Coronavirus. Tanti vip sono ‘scesi in campo’ in prima linea per dare il loro contributo in questo momento. Uno su tutti è Fedez, che insieme a sua moglie Chiara Ferragni, ha fatto un’importante donazione all’ospedale san Raffaele di Milano e ha dato via a una raccolta fondi alla quale hanno partecipato numerosi vip, arrivando a oltre 4 milioni di euro. Con questi soldi è stato possibile allestire un nuovo padiglione di terapia intensiva, vista la richiesta continua di nuovi posti e le grandi difficoltà degli ospedali lombardi. Fedez e Chiara Ferragni hanno utilizzato la loro popolarità per raccogliere fondi e soprattutto per fare appelli alla gente affinché rispetti le normative del Governo, che invita tutti a non uscire di casa per cercare di limitare il contagio. Come loro, tanti altri personaggi famosi stanno facendo lo stesso, oltre a cercare di intrattenere i propri followers con video e dirette sui social. Oggi Fedez si è collegato in diretta con Domenica In per parlare dei grandi risultati raggiunti con la raccolta fondi e ha pubblicato su Instagram un fuori onda con Mara Venier, in cui la conduttrice si è lasciata andare a una divertente ‘gaffe’: ecco cos’è successo.

Fedez si è collegato questo pomeriggio con Domenica In direttamente da casa sua, per raccontare i grandi risultati raggiunti attraverso la raccolta fondi partita da lui e sua moglie Chiara Ferragni e che ha visto coinvolti numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Il rapper, che sarà ospite anche a ‘Che Tempo che Fa’, ha annunciato che da domani sarà aperto il nuovo reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, allestito con i 4 milioni e 300mila euro raccolti. “Abbiamo messo la nostra popolarità al servizio degli altri e grazie all’aiuto di tanti altri personaggi famosi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”, ha detto Fedez, sottolineando la forza della condivisione sui social. Il rapper ha poi mostrato in una storia su Instagram il suo saluto con Mara Venier dopo il collegamento, ‘beccando’ una divertente ‘gaffe’ della conduttrice.

Il video è senza audio, ma Fedez ha colto e sottolineato scherzosamente il labiale della ‘zia’ che, nel salutarlo e ringraziarlo, ha detto: “Non si sente un ca**o”, facendo divertire il rapper e i tantissimi spettatori di questo simpatico siparietto.