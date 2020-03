Amici 19, Jacopo Ottonello: l’annuncio a sorpresa dopo l’eliminazione dal talent show di Maria De Filippi.

Manca sempre meno al gran finale di Amici 19. Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla sua diciannovesima edizione. Un’edizione più accesa che mai: la competizione tra i ragazzi in gara è davvero forte, soprattutto per quanto riguarda i ballerini. Venerdì prossimo ci sarà la tanto attesa semifinale e saranno Nyv, Gaia, Javier, Nicolai e Giulia a sfidarsi per conquistare l’accesso all’ultima puntata dello show. Dal quale, venerdì scorso, è stato eliminato Jacopo Ottonello. Il cantante ha dovuto lasciare il programma, dopo aver perso l’ultima sfida contro Giulia. Un’eliminazione che ha colpito anche Maria De Filippi, che non è riuscita a trattenere le lacrime durante i saluti. Ma i fan di Jacopo possono gioire. Poco fa, il cantante ha annunciato qualcosa di molto bello per loro. Dove? Sul suo profilo ufficiale di Instagram. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Amici 19, Jacopo Ottonello: l’annuncio a sorpresa del cantante arriva sui social

“Sei per bene Jacopo, è una cosa rara. E tu lo sei“. È con queste parole che Maria De Filippi, visibilmente commossa, ha salutato il giovane cantante, al termine della quarta puntata del serale di Amici 19. È stato proprio lui infatti l’eliminato della serata, battuto dalla collega di canto Giulia Molino, nell’ultimo ‘duello’ della serata. Un’eliminazione che ha addolorato i tanti fan di Jacopo che, al televoto, era proprio uno dei preferiti. Il concorrente ha conquistato tutti con il suo talento indiscusso, ma non solo: la sua educazione e il suo essere sempre rispettoso verso i compagni e i professori hanno fatto di lui uno degli allievi più amati di questa edizione del talent. Che mancherà davvero tanto. Ma niente paura! C’è un’ottima notizia per i fan del cantante. E ad annunciarla è stato proprio lui, attraverso un post pubblicato poco fa sul suo profilo ufficiale di Instagram. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Date un’occhiata:

Ebbene si! Martedì 24 marzo, alle ore 15.30, Jacopo si collegherà live su Instagram con i suoi followers. “Parleremo di Colori”, scrive l’ex concorrente di Amici, riferendosi al titolo del suo primo album. Una notizia splendida per i fan, che hanno letteralmente invaso il post del cantante. “Ti aspettiamo”, “Ci sei mancato”, “Non vediamo l’ora”, si legge tra i commenti. E voi, ci sarete martedì pomeriggio? L’appuntamento su Instagram è alle ore 15.30. Jacopo e la sua meravigliosa voce vi aspettano. Stay tuned!