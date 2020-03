Leonardo Pieraccioni, la foto da bambino con la mamma è incredibile

Instagram, Leonardo Pieraccioni posta una foto da bambino in braccio alla mamma e spiega: “Vuole che vada a Uomini e Donne”.

Leonardo Pieraccioni è un attore italiano famosissimo, sia per la sua simpatia che per la sua grande positività. Una dote che cerca di tenere viva anche in questo difficile periodo di quarantena per colpa dell’emergenza Coronavirus. In questi giorni, tra flashmob e canti alle finestre gli italiani stanno cercando, tramite social, di tirare un sospiro di sollievo, diciamo di rilassarsi anche un attimo da tutto questo stress. Ma non solo. Sui social, specialmente su Instagram, sono anche partite molte challenge che invitano a postare foto di quando si era piccoli.

La foto di Leonardo Pieraccioni da bambino

Leonardo Pieraccioni qualche giorno fa, su Instagram, ha postato una foto di lui da piccolo insieme alla sua mamma e i fan sono letteralmente impazziti. Non si tratta di uno scatto per una challenge in realtà ma di un regalo e di un augurio per la mamma di Pieraccioni che ha festeggiato il suo compleanno nei giorni scorsi. “Oggi la mi’ mamma fa 80 anni! OTTANTA! Da piccino mi voleva far biondo, far mettere l’orecchino e da grande l’unico vero consiglio che le ho sentito ripetere è sempre stato: “ma comprati una bella Porsche, bischero!”. Un paio di anni fa, seria seria, mentre si pranzava, mi disse anche: “ma perchè ‘un vai a Uomini e Donne?”. Appena passa la quarantena ti fo un regalone: mi fo biondo, mi metto l’orecchino e entro nello studio di Uomini e Donne a tutto foho in Porsche! Auguri mamma ottantenne!!! 🌹”. Queste le parole commoventi di Pieraccioni per la mamma che accompagnano questa foto di una foto.

Già perché l’attore ha postato un’immagine in bianco e nero, una foto di un diapositiva scattata parecchi anni fa dove lui è piccolissimo, proprio in braccio alla mamma. In tutto questo bel messaggio però, come avete visto, non manca anche l’ironia solita di Pieraccioni che risponde alla mamma e alle richieste della donna che lo volevano vedere come tronista a Uomini e Donne! Chissà, magari finita la quarantena qualche regalo per la signora Pieraccioni arriverà lo stesso!