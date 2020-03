Adriana Volpe è ritornata sui social dopo il lutto di suo suocero di qualche giorno fa: il messaggio per tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Non deve essere affatto un periodo facile per Adriana Volpe. Dopo l’abbandono improvviso al Grande Fratello Vip, l’ex conduttrice della Rai è stata colpita da un grave lutto. Suo suocero Ernesto Parli è stato contagiato dal Coronavirus. E, dopo diverse settimane, purtroppo è venuto a mancare in seguito ad una aggravamento delle sue condizioni di salute. Proprio a tal proposito, infatti, vi abbiamo parlato del messaggio da brividi che la Volpe, a poche ore dalla morte del suocero, ha voluto condividere sul suo canale social ufficiale. Anche pochissime ore fa, ne ha scritto un altro, sapete? A pochi giorni da quanto le è accaduto, la bella Volpe è ritornata a scrivere sui social. E questa volta le sue parole sono rivolte a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. Ai suoi compagni di viaggio, ai suoi coinquilini, quindi. Ecco tutti i dettagli.

Adriana Volpe, il messaggio per i concorrenti del GF Vip dopo il lutto

A pochi giorni dal tragico lutto che ha colpito Adriana Volpe e la sua famiglia, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è ritornata sui social. Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha condiviso un messaggio davvero speciale per tutti i suoi ex coinquilini della casa. Il percorso all’interno delle quattro mura di Cinecittà è durato più di 70 giorni. Ed è per questo motivo che, con ciascun concorrente, la romana ha stretto un rapporto speciale. Perciò, a pochi giorni dal suo abbandono, Adriana ha voluto dedicare loro delle parole davvero da brividi. Ecco di che cosa parliamo:

‘Grazie ai ragazzi ancora nella casa del GF Vip per aver condiviso con me un momento difficile’, queste alcune delle parole che Adriana Volpe ha voluto dedicare ai suoi ex coinquilini. Insomma, un messaggio davvero inaspettato, c’è poco da dire. E che, ovviamente, sottolinea il legame che si instaurato tra di loro.