Amici 19, la concorrente scoppia in lacrime: “Questa sono io dall’inizio!”; lo sfogo della cantante.

Manca sempre meno al gran finale di Amici 19. Il talent show di Maria De Filippi è uno dei pochi programmi ancora in onda, nonostante l’emergenza Coronavirus. Rispettando la dovuta distanza, i concorrenti continuano a sfidarsi, con un unico obiettivo: accedere alla puntata finale dello show. Che si terrà tra due settimane. Sono cinque i semifinalisti ufficiali della diciannovesima edizione: Nyv, Gaia, Giulia, Nicolai e Javier. E, se finora la competizione più accesa aveva coinvolto i due ballerini, anche tra le cantanti sale la tensione. In particolare, è Giulia Molino a non vivere particolarmente bene i giorni che precedono la semifinale del talent, che ci sarà venerdì sera. E, nella puntata del day time in onda questo pomeriggio, la cantante non trattiene le lacrime. Complici alcune parole della prof di canto Anna Pettinelli, che non hanno lasciato indifferente Giulia. Scopriamo cosa è accaduto.

Amici 19, la concorrente Giulia scoppia in lacrime: “Non posso essere niente altro di quello che sono”

Non sono giorni facili, per Giulia Molino. La cantante di Amici 19, originaria di Scafati in provincia di Napoli, è una delle semifinalista di questa edizione del talent. Dopo aver vinto la sfida contro Jacopo, la cantante è stata l’ultima ad accedere alla penultima puntata, nel corso della puntata di venerdì. Una grande gioia per Giulia, che si unisce a Nyv e Gaia: tre donne, quest’anno, rappresentano la categoria canto nella fase finale dello show. Ma, nelle immagini in onda nella striscia pomeridiana dedicata al talent, Giulia ha un vero e proprio crollo. La cantante non riesce a trattenere le lacrime e si lascia andare a un lungo sfogo. A buttarla giù, in modo particolare, alcune critiche ricevute dalla prof Anna Pettinelli, che ha avuto qualcosa da ridire alla concorrente: “Vedo Gaia e Nyv in carreggiata, precise, risolte nel loro stile..chi non vedo precisa è Giulia. Ha sempre troppa voce, da mettere nelle sue interpretazioni, canta ‘antica’. Ha tanta voce, gran volume, una grande estensione, ma Giulia ogni tanto urla, e rimane fastidiosa all’ascolto”. Parole davvero forti, quelle della Pettinelli, che aggiunge: “Se Giulia trova la misura le fa secche tutte e due, se Giulia non trova la sua misura va a casa e non va in finale”.Ma la cantante non sembra essere d’accordo con le parole della professoressa e, tra le lacrime, replica: “Questa è la mia dimensione dall’inizio, questa sono io dall’inizio, non possono dirmi in semifinale che urlo! Giulia è passione, Giulia è emozione, Giulia piange se è felice, se e triste, io sono questa dall’inizio. La mia voce sono io, non posso essere niente altro di quello che sono adesso”.

La reazione di Giulia è davvero fortissima, ma la cantante sembra essere sicura delle sue parole: “Io in maniera diversa non potrei cantare, questo è il mio modo di cantare e non lo cambio! È proprio per questo che io mi sento in carreggiata, e non mi sposto!” La concorrente non accetta di sentirsi dire, a questo punto, queste parole: “La mia voce fastidioso all’udito è la stessa che all’inizio emozionava le persone che mi stanno dicendo questa cosa”. Giulia appare davvero disperata, nonostante il supporto dei compagni di avventura. E voi, siete d’accordo con le parole di Anna Pettinelli?