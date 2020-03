Jacopo Ottonello torna nella casetta di Amici 19 e il comportamento di Nicolai sorprende tutti: ecco cosa ha fatto il ballerino

La diciannovesima edizione di Amici è ormai entrata nel vivo. Il talent show di Maria De Filippi, nonostante l’emergenza Coronavirus, sta andando ancora in onda, risultando uno dei pochi programmi a non essere sospesi. Venerdì in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale del talent show. Chi saranno i finalisti della diciannovesima edizione? Nella scorsa puntata è stato eliminato Jacopo Ottonello, cantante che è riuscito ad emozionare veramente tutti, anche la conduttrice del programma. L’ex allievo della scuola più famosa d’Italia è tornato nella casetta per recuperare la sua roba. Il comportamento di Nicolai, ballerino molto discusso nella scuola, ha sorpreso veramente tutti.

Amici 19, il gesto di Nicolai sorprende tutti

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del daytime del talent show di Canale 5. Nella puntata odierna è stato mostrato cosa è successo subito dopo la puntata di venerdì sera. Jacopo è tornato nella casetta per recuperare la sua roba. Il cantante ha salutato per l’ultima volta i compagni d’avventura, tra i quali Nicolai. Il ballerino non ha mai avuto un bel rapporto con i suoi compagni di scuola. Essendo entrato molto in ritardo, infatti, il ballerino ha trovato un gruppo già formato. Egli è stato spesso al centro di discussioni abbastanza furiose e nelle scorse settimane ha addirittura chiesto alla produzione di dormire in un’altra casetta. Nella scorsa puntata del talent show, però, la De Filippi ha cercato di ristabilire l’equilibrio e così è tornata la pace anche tra Nicolai e Javier. Nella puntata odierna del daytime, il ballerino ha sorpreso tutti, spendendo bellissime parole per Jacopo: “Sei un grande. Sei un esempio per tutti i ragazzi per il rapporto con le donne e per tutto l’amore che hai“. Il cantante ovviamente ha apprezzato le parole del compagno di scuola ed ha risposto: “Mi raccomando non ti far prendere dalla rabbia. Buttala fuori ballando, esprimiti in questo modo. È stato bellissimo quando vi siete chiesti scusa. La competizione deve essere sana. Siete due ballerini formidabili“.

Il ballerino sembra un lontano parente rispetto a quello viste nelle puntate precedenti. Egli probabilmente avrà capito i suoi errori dopo il discorso fatto in puntata dalla De Filippi. Il ballerino in questi giorni si sta preparando per disputare la finale della categoria ballo contro l’avversario Javier. Chi riuscirà a trionfare? E soprattutto, tale scontro andrà in scena durante la semifinale o la finale del talent show di Canale 5?