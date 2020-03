Benedetta Parodi svela la sua ‘particolare’ abitudine: “E’ la cosa più gradevole di questa quarantena”, ecco cosa ha raccontato su Instagram la conduttrice.

Benedetta Parodi è sempre molto presente e attiva sui social ed è anche particolarmente seguita in tutto quello che pubblica. Il suo profilo Instagram conta ben 778mila followers ed è pieno di foto e video di ricette che la conduttrice ogni giorno propone a chi la segue, oltre che di tante stories in cui Benedetta racconta la sua vita quotidiana, dalle novità lavorative ai momenti di vita familiare con i suoi figli, passando anche per le avventure e le ‘disavventure’ che le capitano. Insomma, La Parodi ‘dialoga’ molto con i suoi followers e condivide con loro le sue giornate, a cominciare dalla mattina. Ogni giorno, infatti, pubblica delle stories per dar loro il ‘buongiorno’, raccontando quello che intende fare e cucinare e magari svelando anche qualche simpatico aneddoto della sera precedente. In questo periodo di quarantena, la conduttrice spesso condivide con i followers il suo stato d’animo, che non è sempre positivo, e racconta loro come sta trascorrendo i giorni di ‘reclusione’ in casa. Poco fa ha rivelato una sua ‘particolare’ abitudine, aggiungendo che è la cosa più gradevole della sua quarantena: ecco di cosa si tratta.

Benedetta Parodi è sempre molto aperta sui social e si racconta tanto a chi la segue, svelando anche tanti simpatici aneddoti. Qualche giorno fa, ad esempio, ha raccontato di essere stata ‘spodestata’ dalla cucina dai suoi figli, che in questo periodo di quarantena devono studiare la mattina e lo fanno nel suo ‘regno’. Questo e tanti altri sono i momenti familiari che Benedetta condivide con i suoi followers. Poco fa ne ha svelato un altro davvero ‘particolare’. Nelle sue classiche storie del buongiorno, la Parodi ha raccontato che ogni sera lei e i suoi figli si incontrano in cucina per uno ‘spuntino di mezzanotte’. La conduttrice ha spiegato che sente sempre i figli far rumore a quell’ora, e quando li raggiunge li trova a mangiare qualcosa, magari un toast o latte e cereali, per cui si unisce a loro: “E’ la cosa più gradevole di questa quarantena”, ha detto Benedetta.

“E’ il nostro momento”, ha aggiunto al conduttrice, spiegando che lei e i suoi figli approfittano di questo ‘appuntamento fisso’ per confidarsi e confrontarsi, ma soprattutto per ridere e scherzare insieme e rendere dunque meno ‘pesante’ la quarantena.