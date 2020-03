Caterina Balivo è stata la protagonista di un battibecco in diretta social con il marito, poi l’annuncio inaspettato fa felici tutti i loro fan.

Da quando Vieni da Me è stato sospeso per l’emergenza Coronavirus, Caterina Balivo si sta dedicando interamente alla sua famiglia. Anche lei in quarantena insieme ai suoi due bambini e a suo marito, la conduttrice campana non perde occasione di poter interagire anche con i loro sostenitori. Quotidianamente, infatti, la giovane napoletana è solita intrattenere i suoi followers con delle dirette davvero simpaticissime e divertenti. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, in collegamento con suo marito, la Balivo ha dato ai suoi fan un annuncio inaspettato. Un modo, diciamo così, alternativo per trascorrere questa quarantena. Tuttavia, prima di farlo, pero, Caterina è stata la protagonista di un battibecco social proprio con il suo consorte. Ovviamente, nulla di grave, sia chiaro. Siete curiosi, però, di sapere cos’è successo alla coppia? Ecco tutti i dettagli.

Caterina Balivo, battibecco in diretta su Instagram con suo marito

È una semplice domenica pomeriggio. E Caterina Balivo, per ‘alleggerire’ un po’ questi duri e faticosi giorni di quarantena, ha pensato bene di tenere compagnia ai suoi sostenitori con una diretta social davvero inedita. Per la prima volta in assoluto, infatti, la conduttrice si è mostrata insieme suo marito. Seppure in stanze completamente diverse, la coppia si è collegata in diretta su Instagram per dare uno splendido ed inaspettato annuncio ai loro sostenitori. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, prima di poter confidare a followers social di questa fantastica iniziativa, i due coniugi sono stati i protagonisti di un piccolo battibecco. Niente di grave, come dicevamo precedentemente. Piuttosto parliamo di un classico litigio tra marito e moglie. Ecco, però, cosa è successo nel minimo dettaglio.

‘Quanto tempo abbiamo’, dice Guido Alberto appena collegato su Instagram in diretta. Immediata è stata la reazione di Caterina Balivo. Che, dopo avergli chiesto cosa aveva di meglio da fare, ha sbottato: ‘Non è bello iniziare in questo modo, non mi devi trattare così’. Insomma, un piccolo battibecco. Che, subito dopo, però, è terminato.

Di che cosa tratta l’annuncio?

‘Io ho convinto a fare una cosa molto alta. Sei una donna molto colta’, inizia così a parlare il marito di Caterina Balivo per dare questo splendido annuncio. ‘Una cosa che si può fare insieme e che io ho proposto è una trasmissione che partirà lunedì’, continua Guido Maria Brera. Ecco, ma esattamente di che parla? My next book, questo è il nome del progetto a cui l’uomo ha pensato per sua moglie. E consiste nell’intervistare l’autore di un libro che la campana non ha letto. ‘Caterina farà 5/6 domande, dichiarando che il libro non l’ha letto’, lo scrittore presenterà il suo libro e convincerà a leggerlo’, ultima lo scrittore.

