Chiara Ferragni si scatena ai fornelli: “L’abbiamo fatto oggi”, ecco cosa ha mostrato la famosa influencer, pioggia di commenti su Instagram.

Chiara Ferragni è sempre presente sui social e condivide con i suoi fan tutto quello che fa. L’influencer numero 1 in Italia ha raggiunto da poco il record di 19 milioni di followers e il suo profilo Instagram è pieno di foto e video che mostrano la sua quotidianità, dai momenti di lavoro a quelli familiari con Fedez e il piccolo Leone. I ‘Ferragnez’ non hanno problemi a condividere la loro vita sui social e spesso mostrano anche i loro momenti più ‘intimi’ o anche dei simpatici siparietti di coppia, in cui si prendono in giro e si fanno scherzi a vicenda. I due formano davvero una bellissima coppia e in questi giorni di quarantena stanno cercando di tenere compagnia ai loro tantissimi followers con video e dirette su Instagram. Poco fa, però, Chiara si è mostrata mentre era in cucina ai fornelli: ecco cosa ha preparato l’influencer.

Chiara Ferragni mostra tutto della sua vita quotidiana su Instagram, e lo sta facendo soprattutto in questi giorni di quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. L’influencer e suo marito Fedez cercano di alleviare la noia dei loro milioni di followers con video e dirette, soprattutto per strappare loro un sorriso. A questo proposito, l’influencer poco fa ha annunciato che da domani ricomincerà a fare dirette dal balcone per vivere momenti di spensieratezza in questo periodo così difficile per tutti: “Mi mancava molto farle”, ha detto l’influencer. Ma non è tutto. Chiara poco fa ha anche pubblicato uno scatto che l’ha mostrata mentre era ai fornelli. L’influencer si è cimentata in un grande classico della cucina italiana, la pasta e ceci, e ha fatto vedere il risultato ai suoi followers.

“Oggi abbiamo cucinato pasta e ceci ed erano buonissimi”, scrive Chiara nella didascalia, mostrando la sua creazione. Il post ha ottenuto migliaia di like e commenti, molti con un tono ironico e scherzoso sul fatto che Chiara non sia una cima in cucina, cosa su cui lei e Fedez scherzano spesso.

I commenti dei fan di Chiara sono molto simpatici e strappano un sorriso a tutti. L’influencer, a quanto pare, si sta dando molto da fare in questi giorni e sta imparando a cucinare nuovi deliziosi piatti, con cui far leccare i baffi alla sua famiglia.