Cristiano Malgioglio piange Lucia Bosè: la dedica su Instagram

Cristiano Malgioglio addolorato per la morte di Lucia Bosè: l’artista ha pubblicato una lunga dedica sul suo account Instagram

È morta all’età di 89 anni Lucia Bosè, attrice e mamma di Miguel Bosè. La donna è morta a Segovia a causa del Coronavirus, il temibile morbo proveniente dalla Cina che ha messo in ginocchio il mondo intero. La sua morte è stata annunciata dal figlio Miguel dal Messico su Twitter: “Dov’è ora sta meglio di noi“. La morte della Bosè ha lasciato un vuoto incolmabile in molte persone. Bianca Guaccero, dopo aver appreso in diretta della morte della Bosè, è scoppiata a piangere.

Cristiano Malgioglio ricorda Lucia Bosè: le sue parole

La Bosè è stata ricordata da amici e colleghi. Da Gina Lollobrigida, che è intervenuta alla Vita in diretta, a Massimo Ranieri, fino a Malgioglio. Il paroliere ha pubblicato un lungo post sul suo account Instagram, ricordando l’amica e collega: “Che donna meravigliosa… era di una allegria e di una simpatia unica oltre ad essere una donna bellissima. Adesso spero che sia in Paradiso con i suoi Angeli che lei amava tanto. E oggi ancora una volta si piange”. Cristiano, inoltre, ha confessato di aver sentito la Bosè solo un mese fa. Probabilmente il paroliere sarà stato l’ultima persona con la quale ha parlato l’attrice. Il post pubblicato da Malgioglio ha ricevuto molti like e tra i commenti moltissime persone hanno omaggiato l’attrice scomparsa.

Durante la sua lunga carriera, la Bosè è stata amata e stimata. Le sue interpretazioni resteranno indelebili nella memoria degli amanti del cinema. Il mondo intero e in particolare l’Italia perde un’attrice stupenda. Anche noi ci stringiamo attorno alla famiglia e in modo particolare attorno al figlio Miguel, che non ha potuto nemmeno salutare la tanto amata mamma per l’ultima volta.