Oggi pomeriggio è andata in onda una puntata in diretta Instagram del programma Detto Fatto, sul profilo ufficiale del programma. Una puntata davvero ricchissima di colpi di scena. Purtroppo proprio durante la diretta Bianca ha ricevuto la notizia della scomparsa di Lucia Bosè, a cui era legatissima, e che anni fa era stata con lei sul set di Capri, telefilm che l’ha resa celebre sul piccolo schermo. La notizia ha sconvolto davvero tutti ed è stato impossibile trattenere le lacrime durante la diretta. Ma prima di questo ci sono stati dei momenti davvero leggeri e piacevoli tra la conduttrice e l’amico e collega Jonathan. La conduttrice lo ha infatti stuzzicato per farsi portare a vedere casa sua che sembra una piccola spa. L’uomo le ha detto che effettivamente lui ha una piccola spa in casa ma che al momento l’abitazione non è abbastanza ordinata per accogliere degli ospiti, seppur virtualmente.

Detto Fatto, Bianca Guaccero: messaggio in diretta di Adil Rami, esplode il gossip

Tra una risata e l’altra i due amici hanno iniziato a parlare di come stanno attraversando questo periodo di quarantena, ed entrambi hanno ammesso che spesso mangiano per combattere la noia. Jonathan ha fatto i suoi complimenti all’amica perché crede che la donna sia molto florida durante questa quarantena. Inoltre l’ha punzecchiata dicendo che un uccellino gli ha detto che l’anno scorso c’è stato qualcuno che ha rubato il suo cuore. La conduttrice ha prontamente smentito, ma durante la diretta è avvenuto l’incredibile. Uno dei calciatori del Sevilla, ha inviato un messaggio a Jonathan durante la diretta. Stiamo parlando del difensore di origini Francesi Adil Rami. Jonathan tra il riso e la sorpresa ha detto all’amica che Rami le mandava un saluto. La conduttrice ha interrogato i suoi seguaci, chiedendo loro che aspetto avesse Adil e la sua età. Tra l’imbarazzo e lo stupore la donna è stata colta completamente di sorpresa.

Il calciatore è l’ex compagno di Pamela Anderson e la Guaccero ha ironizzato sul fatto che le due siano fisicamente molto diverse. Jonathan ha ovviamente chiesto al ragazzo il suo status sentimentale attuale e come risposta ricevuto un sonoro: “Certo sono solo qui…“. Come se non bastasse il calciatore ha continuando dicendo della Guaccero che è: “La più bella di tutte“. Chissà cosa accadrà dopo questa dichiarazione in diretta!