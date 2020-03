Fedez e Chiara Ferragni, siparietto imperdibile su Instagram: “La quarantena sta facendo bene al nostro matrimonio”, ecco cos’è successo tra i due.

Fedez e Chiara Ferragni sono una coppia davvero ‘social’ e condividono sul web tutto quello che fanno. Il rapper in questi giorni di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, è chiuso in casa con la sua famiglia e sta cercando di ‘tenere compagnia’ ai suoi milioni di followers con video e dirette. Non solo, però, perché lui e sua moglie Chiara hanno anche fatto un’importante donazione all’ospedale San Raffaele di Milano, dando il via a un’importante raccolta fondi che ha permesso la costruzione di un nuovo padiglione di terapia intensiva per aggiungere posti vista la grande richiesta in questo momento di emergenza. Fedez e Chiara poco fa hanno annunciato che da domani ricominceranno con le dirette dal balcone per cantare e alleviare la noia di questi giorni di ‘reclusione’. Proprio per questo motivo il rapper utilizza spesso il suo profilo Instagram per pubblicare dei simpatici siparietti con sua moglie, in cui si diverte a scherzare con lei e prenderla in giro. Poco fa i due ne hanno condiviso uno davvero imperdibile, in cui Fedez dice che la quarantena sta facendo bene al suo matrimonio: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Fedez e Chiara Ferragni, il siparietto imperdibile su Instagram: “La quarantena sta facendo bene al nostro matrimonio”

Fedez e Chiara Ferragni sanno sempre come far sorridere e divertire i loro tantissimi fan. I due sono una coppia davvero invidiabile e amano scherzare e ridere insieme. L’ultimo video che Fedez ha pubblicato sui social è davvero imperdibile. Il rapper scherza con sua moglie prima di guardare un film insieme sul divano. “Questa quarantena sta facendo bene al nostro matrimonio”, scrive Fedez nella didascalia del video, in cui prende in giro sua moglie per la sua abitudine di addormentarsi sempre dopo pochi minuti dall’inizio dei film.

“Mi costringe a stare sul divano con lei a vedere un film di me**a, che io non voglio vedere, quando poi lei si addormenta dopo 5 minuti che è iniziato!”, scherza Fedez. Ma Chiara non vuole sentire ragioni e si prepara sul divano per guardare il film che ha scelto insieme a suo marito. Il siparietto è davvero divertente e, oltre a strappare un sorriso in questo momento di grande tensione per tutti, mostra ancora una volta la grande complicità e l’armonia di questa bellissima e simpatica coppia.