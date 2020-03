Coronavirus, la notizia tanto attesa di Fedez: ‘Entra in funzione il reparto di terapia intensiva’

Coronaviurs, pochissime ore fa è giunta la notizia tanto attesa di Fedez: il reparto di terapia intensiva è finalmente in funzione.

A poco più di due settimane dalla quarantena imposta da Giuseppe Conte per l’emergenza Coronavirus, è arrivata la notizia tanto attesa di Fedez. Come raccontato in un nostro recente articolo, proprio a causa della rapida e continua diffusione del Covid-19 nel nostro paese, il sistema ospedaliero delle regioni più colpite era praticamente al collasso. È proprio per questo motivo che il rapper, insieme a sua moglie Chiara Ferragni, aveva dato inizio ad una raccolta di fondi. Mirata, quindi, alla costruzione di una nuova terapia intensiva al San Raffaele di Milano. Ecco. A distanza di pochi giorni, l’iniziativa della coppia è stata ultimata. Pochissime ore fa, infatti, Fedez ha dato questo splendido annuncio sul suo canale social ufficiale. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, arriva la notizia tanto attesa di Fedez

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Fedez e Chiara Ferragni, tramite un post social, hanno dato inizio ad una raccolta fondi per quest’emergenza Coronavirus. In pochissimo tempo, la coppia ha raggiunto un record davvero incredibile. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, il rapper non ha potuto fare a meno di dare a tutti i suoi followers una notizia tanto attesa. Lo aveva già anticipato venerdì scorso con un tweet. Adesso, invece, è arrivata la conferma. Ecco di che cosa parliamo:

‘Oggi entra in funzione il nuovo reparto di terapia intensiva’, inizia così il lungo messaggio di Fedez che testimonia che, dopo alcuni giorni dall’inizio della raccolta fondi, lui e Chiara Ferragni sono riusciti a portare a termine la loro missione. Grazie anche alla collaborazione di tutti coloro che hanno donato, la coppia ha dato la possibilità al San Raffale di Milano di avere una nuova sala adibita per tutti i malati di Coronavirus. ‘Insieme abbiamo fatto qualcosa di speciale che aiuterà a salvare vita. E ci ricorda che oggi più che mai serve coesione’, ultima il post del rapper. Inutile dirvi che, in un batter baleno, sono giunti numerosi likes e commenti di congratulazioni e di ringraziamento per questo splendido gesto della coppia.

Questi sono soltanto alcuni dei messaggi che sono giunti a corredo del video. Chiara Ferragni, infatti, scrive: ‘Fiera di tutti noi’. In effetti, non si può dire affatto nulla in contrario. Il gesto di Fedez e dell’influencer è stato davvero splendido.

Il collegamento con Mara Venier a Domenica In

Nel corso della puntata del 22 Marzo di Domenica In, Fedez è intervenuto direttamente dalla sua abitazione proprio per parlare di questa splendida iniziativa che, insieme a sua moglie, ha ha voluto ideare per quest’emergenza Coronavirus.