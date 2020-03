Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro malinconico: il messaggio per Clizia Incorvaia non passa inosservato, ecco cosa è successo.

Manca sempre meno al gran finale del Grande Fratello Vip. A causa dell’emergenza Coronavirus, il reality condotto da Alfonso Signorini terminerà in anticipo. E, per questa ragione, nell’ultima puntata della trasmissione abbiamo assistito a una doppia eliminazione e alla proclamazione del primo finalista di questa edizione. Un’edizione in cui è accaduto davvero di tutto. I colpi di scena sono all’ordine del giorno: merito soprattutto del cast stellare scelto da Signorini, per la prima volta nelle vesti di conduttore del reality. E, tra i concorrenti più amati della Casa, c’è senza dubbio Paolo Ciavarro. Il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi si è distinto subito per la sua educazione e gentilezza. Pregi che hanno conquistato i telespettatori, ma non solo! Anche Clizia Incoravaia ha perso la testa per lui. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa e, da quando la modella è uscita dal gioco, continuano a mandarsi messaggi da lontano. Proprio poco fa, Paolo è apparso molto malinconico: nei suoi pensieri, come sempre, la sua Clizia. Alla quale manda un messaggio dolcissimo. Diamo un’occhiata.

Grande Fratello Vip, Paolo Ciavarro malinconico: il messaggio per Clizia emoziona i fan

Quella formata da Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia è senza dubbio una delle coppie più amate di sempre, tra quelle nate nella Casa più spiata della tv. I due concorrenti si sono innamorati durante l’edizione ancora in corsa del GF Vip. Un amore nato per caso, vissuto con cautela e pudore. Entrambi hanno aspettato prima di dichiararsi, rispettando i tempi dell’altro. Un sentimento ‘puro’, che ha fatto emozionare milioni di telespettatori. E, oggi, Paolo e Clizia non si nascondono più. E, anche se da lontano, continuano ad inviarsi messaggi d’amore. Paolo direttamente dalla Casa del GF, dove è ancora concorrente. Clizia tramite social. Un botta e risposta continuo, che tiene incollati i fan della coppia. E, proprio questa mattina, Paolo appare più malinconico del solito. E, dal suo divano, manda un bacio alla sua Clizia, accompagnandolo a un ‘Mi manchi’, sussurrato. Un gesto che non è passato inosservato: il momento è stato pubblicato anche sulla pagina ufficiale del Grande Fratello. E, tra i tanti che hanno lasciato un commento al post, poteva mai mancare la destinataria del bacio? Ecco la risposta di Clizia:

“Mi batte il cuore a mille”, scrive Clizia, che sente la mancanza del suo Paolo. Tra i due gieffini sembra essere davvero l’inizio di una meravigliosa storia d’amore . E a voi piacciono Clizia e Paolo insieme?