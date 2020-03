‘Live – Non è la D’urso’ non andrà in onda martedì sera: l’annuncio in diretta spiazza

‘Live – Non è la D’urso’ non andrà in onda martedì sera: l’annuncio della conduttrice in diretta spiazza tutti, ecco cosa ha detto.

Ieri sera c’è stata una lunga puntata di ‘Live – Non è la D’urso’, che ha informato e tenuto compagnia al pubblico in questo momento di grande difficoltà per l’Italia intera dovuto all’emergenza Coronavirus. Barbara D’urso e i suoi ospiti hanno regalato qualche ora di intrattenimento, informando però anche la gente su quanto sta accadendo nel Paese. Tanti gli interventi in diretta da parte di chi sta lavorando duro in queste settimane per cercare di arginare l’epidemia, dal Ministro della Salute Roberto Speranza al Governatore della Lombardia Attilio Fontana, passando per Presidente del Veneto Luca Zaia, che hanno raccontato quello che sta accadendo nei loro territori. Non solo, però. Si è parlato di Grande Fratello Vip, con Valeria Marini in collegamento, e alcuni vip hanno raccontato la loro quarantena. A un certo punto della diretta, però, Barbara D’Urso ha fatto un annuncio del tutto inaspettato, dicendo che ‘Live’ non andrà in onda anche martedì, come era stato detto qualche giorno fa: ecco il motivo di questa decisione.

Live non è la D’urso non andrà in onda martedì: ecco l’annuncio di Barbara D’urso in diretta

La puntata di ieri sera di ‘Live – Non è la D’Urso’ è stata, come sempre, ricca di sorprese e colpi di scena. Uno è stato sicuramente l’annuncio della conduttrice sul ‘raddoppio’ del suo programma, di cui si era parlato già qualche giorno fa. Barbara D’Urso ha detto che ‘Live’ non andrà in onda anche martedì, come era stato detto, perché Mediaset, così come tutti gli ambienti lavorativi italiani in questo periodo, sta vivendo una carenza di personale che non permetterà di fare un diretta anche di martedì sera. “Io sono qui a disposizione dell’azienda e avevo accettato senza problemi”, ha detto Barbara, “Ma qui stiamo vivendo una situazione non facile e ogni giorno dobbiamo fare a meno di tanti cameraman e tecnici, per cui Mediaset, che già garantisce una diretta ogni sera su Rete 4, non riesce a fare un programma anche di martedì”.

La conduttrice ha però sottolineato che questa situazione di disagio potrebbe cambiare, si spera, con il passare dei giorni e che quindi il mancato ‘raddoppio’ di Live potrebbe essere solo una decisione momentanea.