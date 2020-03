‘Live’, Paolo Brosio si addormenta in diretta: la reazione di Barbara D’Urso

‘Live – Non è la D’Urso’, Paolo Brosio si addormenta in diretta: la reazione di Barbara D’Urso e di tutti gli ospiti in studio, ecco cos’è successo.

La puntata di ieri di ‘Live – Non è la D’Urso’ ha riservato, come sempre, tanti momenti imperdibili. Il programma continua ad andare in onda perché, oltre all’intrattenimento necessario in questo periodo di grande difficoltà per l’Italia, fa anche tanta informazione. Mediaset aveva anche deciso di raddoppiare l’appuntamento settimanale con il talk di Barbara D’Urso aggiungendo anche una diretta il martedì sera, ma ieri la conduttrice ha spiegato che questa cosa non si farà, almeno per il momento. La prima parte della puntata di ieri è stata dedicata all’emergenza Coronavirus e ha visto l’intervento di tanti esponenti del mondo politico, compreso il Ministro della Salute, Roberto Speranza. Non sono mancati anche tanti ospiti in studio e in collegamento, che hanno raccontato il loro modo di vivere la quarantena. Uno di questi è Paolo Brosio, che è intervenuto ancora una volta contro la chiusura delle chiese e la decisione di non celebrare Messa in questo periodo. A un certo punto però, è successa una cosa davvero incredibile: Brosio si è addormentato in diretta, lasciando spiazzati Barbara D’Urso e tutti i suoi ospiti. Ma andiamo con ordine e scopriamo cos’è successo nel dettaglio.

‘Live’, Paolo Brosio si addormenta in diretta: Barbara D’Urso sconvolta, ecco la reazione della conduttrice

Durante la puntata di ‘Live – Non è la D’urso’ si è parlato anche della decisione del Governo di annullare tutte le celebrazioni religiose per evitare assembramenti. In collegamento da casa sua è intervenuto Paolo Brosio, che già alcune settimane fa si era lamentato di questo provvedimento. Il giornalista ha sottolineato ancora un volta il suo pensiero, dicendo che trova sbagliato ‘negare’ l’eucarestia ai fedeli e che si potrebbero trovare delle misure per permettere alla gente di andare in chiesa, magari facendo entrare pochi alla volta. Le sue parole non hanno trovato il favore degli altri ospiti, i quali, pur sottolineando l’importanza della fede e della preghiera, trovano giusta la decisione del Governo. A un certo punto, però, è successo l’incredibile. Barbara D’Urso ha chiamato in causa Paolo Brosio su un altro argomento e quando la regia ha mostrato il collegamento, si è visto il giornalista accasciato sulla poltrona con gli occhi chiusi. “Ma si è addormentato?”, ha detto sconvolta la conduttrice, che ha cercato di svegliarlo.

Brosio si è ripreso e si è subito scusato con Barbara e con tutti i presenti provocando le grandi risate e il divertimento della conduttrice e di tutti i suoi ospiti.