Melissa Satta prende il sole in costume: “Per ricordare e sperare”, pioggia di like per lei, sul post pubblicato su Instagram.

Tra le veline di Striscia la Notizia, lei è in assoluto una delle più amate di sempre. Parliamo di Melissa Satta, la bellissima sarda che, sul bancone del tg satirico più famoso della tv, ha fatto coppia con Thais Souza Wiggers. Sin dalle sue prime apparizioni in tv, Melissa è entrata nel cuore dei fan, che continuano a seguirla. In particolare sui social, dove la Satta ama condividere foto e video delle sue giornate. E, proprio poco fa, Melissa ha pubblicato uno scatto che non passa inosservato. L’ex velina prende il sole in costume e lancia un messaggio importante ai fan, in questi giorni difficili per l’Italia.

Melissa Satta prende il sole in costume: pioggia di like e complimenti su Instagram

“Oggi inizio così, per ricordare e sperare…e magari motivarmi un po’ per l’allenamento di oggi!“. È con queste parole che Melissa Satta dà il buongiorno ai suoi followers, qualche ora fa. La showgirl pubblica una foto in cui si trova seduta in terrazza e, in costume, prende il sole. Un modo ‘per ricordare e sperare’, scrive Lady Boatemg, che non dimentica di allenarsi, in questi giorni di quarantena. E, attraverso gli hashtag del post, Melissa invia importanti messaggi ai fan: “non arrenderti” e “resta a casa”. In pochissimo tempo, i fan si sono catapultati a commentare lo scatto della bellissima Melissa.

Uno scatto che, insomma, non è passato inosservato. Pioggia di likes e complimenti per l’ex velina. “Grazie per questa immagine, bella e positiva”, scrive un followers di Melissa. Che si conferma una delle donne più amate del nostro mondo dello spettacolo. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social?