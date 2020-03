Paola Turani, sorprendente cambio di look per l’influencer: i fan sono a bocca aperta su instagram per lo scatto postato poco fa

Paola Turani come molte sue amiche e colleghe, sta sfruttando questo periodo di quarantena forzata per tenere compagnia ai suoi follower con dirette e instagram stories divertenti. Ci ha abituati a vedere scene di vita quotidiana con il marito Riccardo e i due cagnoloni Nadine e Gnomo. Nelle ultime settimane li abbiamo visti tutti in casa alla prese con i giochi, i telefilm e i gli scatti fotografici. Per chi non lo sapesse, molti degli scatti che vediamo sul profilo della splendida Paola sono opera del marito Riccardo. Come lei stessa ha spiegato più volte, nonostante il marito non sia un fotografo di professione, con lui il feeling lavorativo è così altro che è consueto che sia lui a scattare le foto che vediamo su Instagram. In questi giorni la Turani ha mostrato alcuni scatti in cui appare con degli abiti che avrebbe dovuto indossare ai prossimi appuntamenti lavorativi. E tra una risata e l’altra ha svelato di avere un piccolo problema con i capelli…

Paola Turani, sorprendente cambio di look: i fan sono a bocca aperta

Oggi pomeriggio Paola Turani ci ha intrattenuto sul suo profilo Instagram Ufficiale con delle simpaticissime stories della sua vita quotidiana in quarantena. La Turani è molto apprezzata sui social, oltre che per la sua straordinaria bellezza, anche per il suo carattere spiritoso e solare. Sotto le sue foto non è strano trovare commenti dei follower che la ringraziano per aver strappato loro un sorriso, che oggi come oggi non è poco. L’abbiamo vista alle prese con degli outfit davvero splendidi, immortalati dal marito Riccardo. Ma non è tutto, tra una risata e l’altra, ha confessato ai suoi fa che nonostante cerchi di camuffarli, iniziano a vedersi i capelli bianchi. Scherzando ha taggato il suo parrucchiere di fiducia, giurandogli di non fare nessuna tintura da sola. Peccato che non abbia tenuto fede alla promessa!

Dopo qualche ora è infatti apparsa sui social con un look totalmente nuovo e inedito! La sua bellissima chioma riccia è diventata bionda come il miele e inutile dirvi che i fan l’hanno inondata di complimenti e di domande su che tipo di tintura abbia fatto. C’è anche chi crede che sia opera di Photoshop, ma la modella e influencer al momento non si è ancora espressa. Non ci resta che farle i complimenti, visto che il look le dona moltissimo.