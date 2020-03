Chi è Roberta Morise: età, carriera e vita privata della conduttrice Rai, protagonista de I Fatti Vostri.

Si chiama Roberta Morise ed è una delle conduttrici Rai più amate della tv. Nata a Cariati il 13 marzo del 1986, l’abbiamo vista per la prima volta in tv a Miss Italia 2004, dove si è classificata al quarto posto. Da quell’anno, per lei una carriera ricca di successi in tv. Ripercorriamola insieme, non dimenticando di dare uno sguardo al suo seguitissimo profilo Instagram.

Chi è Roberta Morise: tutto sulla bellissima conduttrice Rai

Roberta Morise è una famosa conduttrice tv. Dopo l’esperienza a Miss Italia, nel 2004 è stata corista a I raccomandati e ha partecipato alla serata di fine anno L’anno che verrà, al fianco di Carlo Conti. E sempre con Conti, Roberta ha collaborato a L’eredità, dove è stata una delle vallette per tre anni. E col noto conduttore Rai, Roberta ha avuto un’importante relazione, che è terminata nel 2011. È stata madrina e valletta de I migliori anni, su Rai Uno. Ha condotto Easy Driver, dal settembre 2013, per quattro anni. Nel 2018, in occasione di Sanremo, conduce, sulla web tv della rivista Panorama, il talk show dal titolo L’Italia in vetrina- Viva Sanremo. Con Dario Vergassola, nello stesso anno, guiderà Sei in un Paese Meraviglioso, su Sky Arte. Dall’autunno del 2018, è al timone de I fatti vostri, in onda su Rai Due, al fianco di Giancarlo Magalli. In seguito, uno scatto di Roberta proprio nello studio della trasmissione Rai:

Il post è stato pubblicato sul profilo Instagram della conduttrice, che conta ben 78,9 mila followers. Un profilo in cui Roberta ama condividere foto e video delle sue giornate: dagli scatti lavorativi a quelli di vita quotidiana. E non mancano i selfie che fanno girare la testa al pubblico maschile:

Eh si, Roberta Morise incanta tutti con la sua innegabile bellezza. Cosa aspettate a seguire la conduttrice sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!