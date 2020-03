Uomini e Donne, Ida e Riccardo trascorrono questo periodo di quarantena insieme: “E’ una fortuna averlo qui” le emozionanti parole della donna

Periodo difficile e di grande apprensione, quello che ci troviamo a vivere in queste settimane. La diffusione de Corona Virus, sta costringendo la popolazione ad una quarantena forzata, con misure di stringimento particolarmente rigide. Se molti purtroppo si trovano a dover affrontare questo periodo così difficile lontano dai propri cari, ci sono altri invece che hanno avuto la fortuna di poter avere accanto le persone amate. Questo è il caso anche di Ida Platano e Riccardo Guarnieri… I due ex protagonisti del trono Over di Uomini e Donne, avevano deciso di vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori, salvo prendere e interrompere più volte la loro relazione. Dopo svariati litigi e chiarimenti, i due sembravano aver trovato l’armonia giusta, come testimoniato anche negli studi di Uomini e Donne qualche settimana fa. In questi giorni proprio la Platano ha rilasciato un’intervista al Magazine di Uomini e Donne, in cui racconta la sua quarantena al fianco di Riccardo.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo quarantena insieme: “E’ una fortuna averlo qui”

Ida e Riccardo sono diventate una delle coppie più seguite ed amate del Trono Over di Uomini e Donne negli ultimi anni. Dopo un periodo di separazione, i due hanno ripreso a frequentarsi assiduamente, con l’arrivo della proposta di matrimonio da parte del Guarnieri. Attualmente i due si troverebbero insieme a Brescia, come dichiarato dalla dama al magazine di Uomini e Donne. La donna ha voluto raccontare la sua esperienza di quarantena insieme al compagno, tutti sotto lo stesso tetto e 24 ore su 24. La donna si è mostrata molto felice di questa presenza fissa del Guarnieri al suo fianco. Stando a quanto dichiarato dalla donna, l’uomo si sarebbe trovato li per qualche giorno, prima dell’entrata in vigore della quarantena, e visto il periodo molto critico avrebbe deciso di non lasciare la donna da sola.

In particolare la dama avrebbe dichiarato: “Continuo ad amarlo moltissimo. Riccardo è qui da me a Brescia già da diversi giorni ed è una fortuna averlo al mio fianco in questo momento. Stiamo trascorrendo questo periodo ‘particolare’ insieme e le devo dire che per il momento non abbiamo ancora litigato“. Pare quindi che questa convivenza forzata stia facendo bene alla coppia. Ovviamente la speranza comune è quella di tornare presto alla normalità.