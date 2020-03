Alfonso Signorini cambia nuovamente location per condurre il suo GF VIP. Ecco da dove trasmetterà la prossima puntata, mercoledì 25 marzo, del suo reality.

Il Grande Fratello VIP torna mercoledì 25 marzo su Canale 5: il reality è uno dei pochi programmi che continua ad andare in onda nonostante il terribile periodo che sta attraversando il nostro paese. Per via dell’emergenza Coronavirus sono tante le trasmissione costrette a sospendere l’attività: Alfonso Signorini invece continua ad intrattenere il suo pubblico con i suoi concorrenti rimasti in gioco. Ennesimo cambio di location però per il conduttore: fino alla scorsa puntata ha trasmesso dallo studio de La Repubblica delle Donne. E’ costretto a cambiare di nuovo: ecco quale sarà!

Grande Fratello VIP cambia location: ecco da dove condurrà Alfonso Signorini

TvBlog fa sapere che il Grande Fratello VIP cambia di nuovo location da cui trasmettere la diretta del mercoledì sera. Dopo essersi spostato da Roma a Milano a causa dell’emergenza Coronavirus, Alfonso Signorini cambia di nuovo studio! Mercoledì 25 marzo non condurrà la diretta dallo studio di La Repubblica delle Donne bensì nella casa di Quarto Grado. L’ennesimo cambio è dovuto al susseguirsi di scelte improvvise da parte di Mediaset in base alle restrizioni che vengono emanate ogni giorno dal Governo: i cambi di palinsesto negli ultimi giorni sono frequenti e così bisogna adattarsi ad ogni tipo di decisione.

Cosa succederà nella puntata di domani? Negli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia c’è una sorta di ‘rivolta’ nei confronti di Antonella Elia: i concorrenti tollerano poco gli atteggiamenti dell’ex volto di Non è la Rai, a partire da Antonio Zequila che ha lanciato alcuni appelli per farla uscire dalla casa. Se ne parlerà domani in puntata? Non ci resta che attendere!