Amici 19, duro sfogo di Nyv su Rudy Zerbi: “Non c’è feeling”

Nel daytime odierno di Amici 19 c’è stato un duro sfogo di Nyv su Rudy Zerbi: “Non c’è feeling”, ecco le parole della cantante

La diciannovesima edizione del serale di Amici volge al termine. Venerdì sera andrà in onda la semifinale. In gara sono rimasti: Gaia, Nyv, Giulia, Nicolai e Javier. Nella prossima puntata ci sarà una nuova eliminazione, dopo quella molto sofferta nella scorsa puntata di Jacopo Ottonello. Chi abbandonerà la gara un ballerino o un cantante? Nella prossima puntata del serale potrebbe esserci addirittura la finale della categoria canto con Javier e Nicolai pronti a giocarsi l’ultimo posto per la finale. Tra le cantanti, invece, le più a rischio sono Nyv e soprattutto Giulia. La cantante campana, nel daytime andato in onda ieri pomeriggio, ha avuto un duro sfogo. La Molino teme di uscire, soprattutto perchè di fronte si trova due cantanti molto forti come Gaia e Nyv. La Gozzi è sicuramente quella favorita per arrivare in finale e vincere il talent show di Maria De Filippi.

Amici 19, duro sfogo di Nyv su Rudy Zerbi

La finale si avvicina e il gioco inizia a diventare duro per gli allievi della scuola più famosa d’Italia. Ieri pomeriggio abbiamo assistito allo sfogo di Giulia Molino, che anche oggi non ha apprezzato i giudizi della professoressa Anna Pettinelli. Giulia, però, non è la sola ad essersi confrontata, anche se a distanza, con un professore. Nyv ha avuto un duro sfogo dopo le parole di Rudy Zerbi, che l’ha accusata di essere altalenante. La cantante, dopo aver ascolto le parole del professore, ha dichiarato: “Quello che so è che io mi sento sempre dentro la canzone. Ognuno di noi, a seconda delle sensazioni, può provare emozioni diverse. Probabilmente non ci sarà feeling tra me e Rudy, o meglio tra le mie scelte musicali e i gusti di Rudy“. Zerbi, invece, sembra preferire Gaia Gozzi e addirittura ha detto che fino ad adesso è stata perfetta, ma nelle prossime puntate potrebbe addirittura migliorare. Rudy era stato duro anche con Giulia. È chiaro che ogni professore ha la propria preferenza. Ad oggi Gaia sembra essere quella in vantaggio rispetto alle altre due cantanti.

Nel talent show di Maria De Filippi, però, i pronostici sono fatti per essere sovvertiti. Le altre due cantanti lotteranno fino alla fine per battere la concorrenza di Gaia e trionfare nella diciannovesima edizione del talent show di Canale 5. Non è scontato tra l’altro che a trionfare sia una cantante.