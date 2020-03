Amici 19, Giulia si scaglia contro Nyv: “Una conferma dell’ipocrisia delle persone”; ecco cosa è successo.

Mancano due sole puntate alla finalissima di Amici 19. Il talent show di Maria De Filippi è giunto alla semifinale del serale, in cui a sfidarsi saranno cinque concorrenti. La competizione è alta, soprattutto tra i ballerini ancora in gara, Javier e Nicolai. Ma, negli ultimi giorni, la tensione cresce anche nella categoria canto. Sono tre le cantanti in lizza per il primo premio: Nyv, Gaia e Giulia. Ed è proprio quest’ultima a vivere in maniera non proprio spensierata i giorni che precedono la finale di venerdì. Se ieri Giulia si è sfogata dopo alcune critiche ricevute da Anna Pettinelli, oggi la cantante sembra contrariata dal comportamento dei suoi compagni. Nessuno di loro ha citato Giulia come possibile finalista, suscitando una reazione molto forte nella napoletana. Che, in particolar modo, si aspettava qualcosa di diverso dalla collega. Nyv. Scopriamo cosa è successo.

Amici 19, Giulia si scaglia contro Nyv: “Preferisco la chiarezza”

Qualche ora fa, in casetta, i ragazzi di Amici 19 hanno ipotizzato chi, tra di loro, dovrebbe avere la possibilità di andare in finale. E nessuno ha fatto il nome di Giulia. In particolare, Nyv ha dichiarato: “Non me la sento di fare un nome, anche perché alcuni sono più sereni, altri incasinati. Non mi sento di scombussolare la sensibilità delle persone che sono qui.” Una risposta che non è piaciuta affatto a Giulia, che dopo un po’ si è spostata da sola in camera. Quando Nyv l’ha raggiunta per chiedere spiegazioni, la cantante non ha nascosto la sua delusione: “Dalla tua risposta ho percepito ‘voglio fare un nome, ma non voglio che Giulia ci rimane male’. Mi hanno visto piangere, mi hanno detto stai tranquilla, ma poi pensano ‘tanto te ne vai, nella finale a 4 siamo questi, tu non sei inclusa’.“. Giulia sottolinea a Nyv come sia sicura che il suo discorso sia riferito a lei e aggiunge: “Preferisco la chiarezza di un Nico, una presa di posizione.” La napoletana sostiene che tutti i suoi amici la ritengono ‘l’ultima della classe’ e la prossima che se ne andrà, e si lascia andare ad uno sfogo molto forte: “Io non mi sento di aprirmi più di tanto, se mostri le tue fragilità a persone che pensano che la settimana prossima te ne vai, è come darti in pasto agli squali. È stata solo una conferma dell’ipocrisia delle persone che ho affianco”.

Giulia sembra davvero molto delusa dalle parole dei suoi compagni e non lo nasconde. Cosa accadrà nella prossima puntata del serale. La cantante riuscirà ad accedere alla finalissima, contro ogni pronostico dei suoi compagni di avventura? Appuntamento a venerdì sera per scoprire tutte le novità di Amici 19.