GF Vip, l’inaspettato gesto di Andrea Denver per Adriana Volpe spiazza davvero tutti: cosa ha fatto il modello americano.

Sono trascorsi alcuni giorni dall’abbandono di Adriana Volpe del Grande Fratello Vip, eppure la mancanza che avvertono i suoi coinquilini è ancora molto pesante. Non soltanto, infatti, dopo aver comunicato la sua scelta, tutti i concorrenti sono sprofondati in una valle di lacrime, ma ancora adesso continuano a parlare di lei. È il caso di Andrea Denver e Patrick Ray Pugliese. Che, totalmente in disparte rispetto alla parte restante del gruppo, si sono lasciati andare a delle dolci considerazioni sull’ex conduttrice della Rai. Ma non solo. Perché, proprio in quest’occasione, il modello si è lasciato andare ad un inaspettato gesto nei confronti di Adriana. Tra i due si era creato un ottimo legame durante il reality, è vero. Sarà per questo che Andrea, insieme ad altri, è rimasto particolarmente amareggiato dalla sua uscita.

GF Vip, il gesto di Andrea per Adriana Volpe spiazza tutti

Per tutta la durata del loro percorso al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe ed Andrea Denver non hanno mai nascosto di aver creato un ottimo legame. In termini d’amicizia, sia chiaro. Certo, il modello non ha mai nascosto che l’ex conduttrice della Rai rappresenta la sua donna ideale, ma entrambi sono impegnati e, tra l’altro, la differenza d’età è notevole. Tuttavia, resta un forte sentimento di stima e di affetto. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dall’abbandono della Volpe dalla casa del Grande Fratello, il buon Denver ha compiuto nei suoi confronti un gesto davvero inaspettato. Come dicevamo precedentemente, è in compagnia di Patrick quando Andrea inizia a parlare di Adriana sottolineando, tra l’altro, la sua bellezza. Ecco, sapete cosa fa in questo preciso istante?

In questo breve video condiviso sulla pagina ufficiale Instagram del Grande Fratello Vip, si vede chiaramente Andrea Denver guardare una fotografia estratta dal jeans e dire: ‘Adriana è una bellissima donna, bellissima…’. Chissà, su quella fotografia c’era impressa l’immagine della Volpe per il calendario del GF Vip? Molto probabilmente si. Ovviamente, dopo aver fatto riferimento alla sua bellezza, sia lui che Patrick hanno lanciato un chiaro messaggio per lei. ‘Spero stia bene’, dice il buon Pugliese.

Il messaggio di Adriana a tutti i concorrenti

A qualche giorno dal terribile lutto che ha colpito Adriana Volpe e la sua famiglia, l’ex conduttrice della Rai è ritornata a scrivere sui social un messaggio davvero emozionante per tutti i suoi ex compagni di viaggio. Con delle parole davvero da brividi, la romana ha ringraziato ciascuno di loro per esserle stati vicino in questo momento drammatico della sua vita.