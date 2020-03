Angela Nasti è stata la protagonista di uno spiacevole imprevisto nel pomeriggio, per questo motivo che è convinta che farà fatica ad addormentarsi.

Anche Angela Nasti, come sua sorella Chiara, sta approfittando di queste lunghe settimane di quarantena per trascorrere più tempo possibile in casa e con la sua famiglia. Certo, non perde tempo di potersi allenare o anche per poter guardare qualche serie televisiva. Ecco. È proprio questo che avrebbe voluto fare questo pomeriggio prima ancora di essere colta da uno spiacevole imprevisto. Di che cosa parliamo? Ovviamente, nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto ha raccontato in diverse Instagram Stories caricate sul suo account social ufficiale, l’influencer napoletana non ha avuto la possibilità di continuare a guardare la serie televisiva per un motivo ben preciso. E che per questo motivo è certa che questa notte farà davvero fatica ad addormentarsi. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Angela Nasti, spiacevole imprevisto nel pomeriggio: cos’è successo?

Le attività da fare in questa quarantena, ammettiamolo, sono davvero molteplici. Oltre che prendersi cura della propria casa, delle proprie cose e, perché no, fare ciò che nella vita di tutti giorni non si può fare per i troppi impegni, potremmo dedicare il nostro tempo a guardare la televisione, leggere qualche libro o, magari, iniziare qualche serie televisiva. Ecco. Proprio questo avrebbe voluto fare Angela Nasti. Qualche ora fa, l’influencer napoletana, armata con una caldissima coperta, ha annunciato ai suoi sostenitori di essere pronta ad ultimare una serie spagnola che aveva iniziato a seguire qualche giorno fa. Ecco. Le buone intenzioni c’erano, è il caso di dirlo. Purtroppo, non sono state affatto mantenute. Perché, come dicevamo precedentemente, durante la visione delle puntate, Angela è stata colta da uno spiacevole imprevisto. Di che cosa si tratta? Nulla di grave, tanto per iniziare. Ecco tutti i dettagli.

Cosa le sarà mai successo? Mentre visionava le ultime puntate di questa serie televisiva spagnola, Angela Nasti si è addormentata. Insomma, la classica ‘pennichella’ pomeridiana. Soltanto che, da come raccontato, è durata fino alle 20:00 circa. Giusto il tempo di cenare, insomma. Ed è per questo che ha detto: ‘Farò fatica ad addormentarmi’.

Come va con Kevin?

Non sappiamo cosa stia realmente accadendo tra Angela Nasti e Kevin Bonifazi. Fino a qualche giorno fa, i due sono apparsi felici, spensierati ed innamorati sui rispettivi canali social. Da qualche giorno, come raccontato anche in un nostro recente articolo, sembrerebbe che qualcosa non vada per il verso giusto. Si vocifera, addirittura, che i due non si seguano più su Instagram. E che si siano anche bloccati. Sarà davvero così? Staremo a vedere!