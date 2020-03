GF Vip, Antonella Elia è stata duramente presa di mira da alcuni dei suoi coinquilini: sono state delle vere e proprie pesanti dichiarazioni in giardino.

È la vera e propria protagonista assoluta del Grande Fratello Vip, Antonella Elia. Sia nel bene che nel ‘male’, c’è da ammetterlo. Non soltanto l’opinionista di Piero Chiambretti si sta godendo alla grande questa fantastica esperienza televisiva con giochi, allenamento e tante risate, ma è, spesso e volentieri, protagonista di accesi scambi di opinioni. Impossibile, infatti, dimenticare i furiosi litigi con Valeria Marini e Fernanda Lessa. Oppure, lo scontro di qualche ora fa con Sossio Aruta. Insomma, un’esperienza abbastanza movimentata, bisogna ammetterlo. È proprio per questo motivo che, qualche ora fa, è stata al centro di pesanti dichiarazioni da parte di alcuni suoi coinquilini. Tutto è accaduto qualche istante fa. Ecco, però, cosa è successo nel minimo dettaglio.

GF Vip, Antonella Elia nel mirino dei suoi coinquilini: cos’è successo

Lo scontro tra Antonella Elia e Sossio Aruta ha lasciato ‘sconvolti’ la maggior parte degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. È proprio per questo motivo che è stato l’argomento principale della giornata. Lo sanno bene Fernanda Lessa, Antonio Zequila e Aristide Malnati. Che, dopo aver fatto colazione, si sono recati in giardino per discutere di quanto accaduto. La modella brasiliana, infatti, non era presente alla discussione con l’ex cavaliere di Uomini e Donne. E così ha chiesto a ‘Mummy’ cosa fosse realmente successo tra i due coinquilini. È proprio in quest’occasione che i tre gieffini si sono lasciati andare a delle dure e pesanti considerazione sull’opinionista di Piero Chiambretti.

In questo breve filmato condiviso sul sito ufficiale del Grande Fratello, si vede chiaramente Antonio ‘lamentarsi’ del fatto che Antonella non gli sia stato accanto nei suoi momenti di debolezza. Fernanda, invece, continua a ricordare le furiosi liti di cui sono state entrambe protagoniste all’inizio del percorso televisivo. Certo, le cose sono andate decisamente meglio in corso d’opera, ma i loro caratteri sono completamente diversi.

Cos’è successo con Sossio?

E così, come dicevamo precedentemente, qualche ora fa, c’è stato uno scontro tra Antonella Elia e il buon Sossio Aruta. Cosa sarà mai successo? Ovviamente, nulla di grave. Fatto sta che, dopo aver chiesto all’ex cavaliere di Uomini e Donne chi avrebbe scelto se in un’ipotetica catena di montaggio ci fossero stati lei ed Antonio Zequila, l’opinionista di Piero Chiambretti ci è rimasta davvero malissimo per la risposta datole da Sossio. Tanto da ritenere questo atto un vero e proprio tradimento.

Per ulteriori news sul Grande Fratello Vip –> clicca qui