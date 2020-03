Benedetta Rossi è stata ripresa da suo marito completamente di nascosto: sapete cosa stava facendo? È stata beccata proprio in quella posizione.

È una delle cuoche più amate ed apprezzate dalla televisione italiana, Benedetta Rossi. Con la sua spontaneità, genuinità e semplicità, la giovane marchigiana detiene un successo davvero assoluto. I suoi programmi di cucina, ad esempio, sono super seguitissimo. Come, tra l’altro, il suo account social ufficiale. Su Instagram, infatti, Benedetta conta un numero di followers davvero spropositato. Ed è per questo motivo che non perde mai occasione di poterli aggiornare su tutto quanto le accade durante il giorno. Non soltanto, quindi, stuzzica l’appetito e il palato dei suoi followers con le foto dei suoi gustosi piatti, ma li intrattiene anche con dei divertenti e simpaticissimi video. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, di prima mattina, Benedetta viene ripresa di nascosto da suo marito Marco. Sapete cosa stava facendo? La giovane Rossi è stata beccata in una posizione davvero ‘particolare’.

Benedetta Rossi ripresa di nascosto da suo marito: cosa stava facendo

È particolarmente legata alla sua casa, Benedetta Rossi. Subito dopo il matrimonio, la cuoca e suo marito Marco sono andati a vivere in un casale, dove tuttora vivono, perché la cuoca dice di essersi profondamente innamorata di un albero che si trovava nel giardino. È proprio per questo motivo che, in tutte le puntate di ‘Fatto in casa per voi’, Benedetta appare sempre nella sua bella dimora. Ed è proprio qui che, in occasione della quarantena, si riprende su Instagram. Qualche ora fa, ad esempio, il marito della bella Rossi l’ha ripresa in un momento particolare della giornata. Siete curiosi di saperne di più? Diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ebbene si. È stata ripresa proprio in questa ‘particolare’ posizione, Benedetta Rossi. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, la cuoca viene ripresa di nascosto da suo marito mentre è intenta a fare stretching per il mal di schiena. Insomma, una donna da mille risorse, no?

Quando è nato il suo successo?

In una recente intervista per il Corriere della Sera, Benedetta Rossi ha parlato del suo successo. E, soprattutto, com’è nato tutto. Correva l’anno 2011 quando, insieme a suo marito, la marchigiana aveva iniziato a produrre dei saponi che venivano venduti su Internet. Nel frattempo, però, continuava a coltivare la sua più grande passione: la cucina e le ricette. Resasi conto che il suo progetto culinario funzionava e sollecitata da un loro amico che gestiva il tutto dal punto di vista, ha iniziato così questo suo nuovo e formidabile percorso.