Nella puntata di domenica 22 marzo di Live Non è la D’Urso, Elenoire Casalegno e Valeria Marini hanno avuto un’accesa discussione.

L’emergenza Coronavirus è tema ormai principale di ogni programma televisivo. Barbara D’Urso, domenica 22 marzo, ha dedicato il suo Live Non è la D’Urso all’epidemia che sta mettendo in ginocchio l’Italia ed il mondo: una piccola parentesi gossip è stata però aperta quando in collegamento skype si è collegata Valeria Marini, eliminata dall’edizione in corso del Grande Fratello VIP. La showgirl ha parlato della sua rivalità con Antonella Elia: alcune sue parole hanno fatto sbottare Elenoire Casalegno, presente in studio. Ecco cosa è successo tra le due.

Live Non è la D’Urso, Elenoire Casalegno contro Valeria Marini: “Non mi far dire cosa ho visto”

Nella puntata del 22 marzo di Live Non è la D’Urso, Elenoire Casalegno presente in studio ha sbottato contro Valeria Marini, in collegamento via Skype. Ciò che ha fatto infuriare la Casalegno sono state alcune parole della Marini quando ha raccontato come ha vissuto l’esperienza nel GF VIP con le continue liti con Antonella Elia. “Antonella mi ha perseguitata con insulti di ogni tipo” ha detto in collegamento via Skype.

Elenoire non è sembrata d’accordo ed ha detto: “Non è facile vivere in queste circostanze, ogni giorno, senza cellulare, senza radio, televisione e internet. Mi ricordo che la convivena con te non è stata semplice“. Ricordiamo che le due hanno condiviso la casa di Cinecittà nella prima edizione del Grande Fratello VIP. La Marini a quel punto ha replicato dicendo che niente e nessuno più permettersi di insultare le persone. “Non mi far dire ciò che ho visto tre anni fa, non è il momento” ha risposto la Casalegno, accendendo in tutti una grande curiosità.