Chiara Nasti su Instagram: ‘L’ho fatto di nascosto’, la confessione inedita

Qualche ora fa, Chiara Nasti su Instagram è stata la protagonista di una confessione davvero inedita: la napoletana ha svelato questa ‘segreto’ solo adesso.

Non ha bisogno di presentazioni, Chiara Nasti. Seppure giovanissima, l’influencer napoletana gode di un successo davvero clamoroso. Non soltanto dal punto di vista lavorativo, ma anche da un punto di vista ‘social’. Oltre ad essere autrice di un noto e famosissimo brand, la giovane è una vera e propria celebrità di Instagram. Sul suo canale social ufficiale, infatti, la sorella di Angela, ex tronista di Uomini e Donne, non perde occasione di poter interagire con i suoi followers. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo parlato di strabilianti scatti fotografici o di divertenti siparietti in compagnia del suo fidanzato. Ma non solo. Qualche ora fa, ad esempio, si è lasciata andare ad una confessione davvero inedita. Fino a questo momento, infatti, Chiara non lo aveva mai svelato. Curiosi di conoscere questo suo ‘segreto’? Ecco tutti i dettagli.

Chiara Nasti, la confessione inedita su Instagram: l’ha svelato solo adesso

A causa dell’emergenza Coronavirus e la quarantena imposta dal Governo, anche Chiara Nasti è costantemente a casa. E così, tra allenamenti sportivi e simpatici siparietti insieme ai suoi genitori, l’influencer non perde occasione di poter comunicare con i suoi followers. Seppure dietro lo schermo di un telefono cellulare, la sorella maggiore di Angela Nasti è solita regalare delle confessioni davvero pazzesche. L’ultima, pensate, risale a qualche ora fa. Quando, per rompere la noia di questo pomeriggio, l’ex naufraga ha raccontato ai suoi sostenitori di un aneddoto davvero inedito. Su tutto il corpo, Chiara ha circa una ventina di tatuaggi. Ed è per questo motivo che, sollecitata dagli utenti Instagram, soltanto adesso ha voluto parlarne di alcuni più significativi. Dopo aver parlato del suo primo tatuaggio fatto a 14 anni, Chiara ha svelato di averne fatto uno di nascosto. Ecco cosa dichiara nel dettaglio.

Dopo aver raccontato di essersi fatta il primo tatuaggio all’età di 14 anni perché ne voleva disperatamente uno, Chiara Nasti ha anche confessato per la prima volta in assoluto di essersene fatto un altro di nascosto. A poco tempo dalla sua prima iniziale dietro al collo, l’influencer ha raccontato di aver avuto voglia di tatuarsi un nuovo disegno sul suo corpo. Ma che, d’altra parte, non avrebbe mai potuto dirlo ai suoi genitori. E così, grazie ad un suo amico, si è tatuata la scritta ‘i love you’ sul fianco dedicato a suo padre. Insomma, una confessione davvero inedita. Perché, come dicevamo precedentemente, fino a questo momento, l’influencer napoletana non lo aveva mai raccontato un retroscena del genere. È così?