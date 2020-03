Christian Jessen, l’inaspettato gesto dopo la frase sul Coronavirus in Italia

Christian Jessen, compie un inaspettato gesto dopo la frase criticatissima sul Coronavirus in Italia… Il particolare messaggio sui social

Alzi la mano chi almeno una volta ha visto una puntata della serie tv ‘Malattie Imbarazzanti’, in cui un team di esperti esamina pazienti che si recano in studio con delle problematiche fisiche non comuni. Uno dei medici del team, Christian Jessen, qualche giorno fa si era lasciato sfuggire una frase non molto felice sull’arrivo del Covid- 19 in Italia, che non solo non era passata inosservata, ma non è stata per niente apprezzata, da nessuno. Il medico aveva infatti affermato che gli Italiani avevano sfruttato l’arrivo del Coronavirus per fare ‘Una lunga siesta’ dal lavoro. Una frase davvero spiacevole visto il numero enorme di vittime che la malattia sta facendo.Situazione critica e difficile che l’Italia sta affrontando con l’aiuto anche degli altri paesi Europei e non solo. A qualche giorno di distanza da quanto accaduto, il medico ha voluto spendere alcune parole per scusarsi di quanto accaduto, visto il momento particolarmente critico.

Attraverso un lungo post sul suo profilo Twitter il Medico protagonista della serie tv ‘Malattie Imbarazzanti’, ha voluto scusarsi per quanto accaduto qualche giorno fa. Il medico deve essersi reso conto della gravità delle sue parole e per questo motivo ha voluto chiedere scusa a tutti gli Italiani, specificando che il suo voleva essere un modo per sdrammatizzare la situazione. Ovviamente moltissime sono state le critiche ricevute dal medico, per la frase ritenuta offensiva e fuori luogo, anche il Professor Burioni, virologo in prima linea nella battaglia al Covid si è mostrato molto risentito dell’accaduto. Sul profilo Twitter, Jessen ammette di aver peccato di insensibilità e chiede pubblicamente scusa a tutti.

Nel dettaglio il medico ha scritto: “Per quanto riguarda i miei commenti sull’epidemia di coronavirus in tutto il mondo e la situazione dell’Italia: Ho sbagliato, lo ammetto. Ho cercato di sdrammatizzare il panico. Tuttavia, col senno di poi riconosco che la mia osservazione era insensibile e devo scusarmi per qualsiasi turbamento io abbia causato. Capisco perché sia stato offensivo e spero possiate perdonarmi. Come medico, il mio lavoro è essere onesto e cercare di portare luce nella vita delle persone. Vorrei assicurarvi che i miei pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono colpiti dal virus e a coloro che stanno lavorando duramente per aiutare tutti a superare questo momento difficile