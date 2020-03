Coronavirus, Delia Duran ed Alex Belli bloccati a Cuba da un mese: cos’è successo

Coronavirus, Delia Duran ed Alex Belli hanno parlato in collegamento tv oggi pomeriggio per spiegare la situazione: i due sono bloccati a Cuba da un mese

La situazione che ci stiamo trovando ad affrontare a causa del Corona Virus non è semplice, e se molti attualmente si trovano a trascorrere la quarantena nelle loro abitazioni, con i loro cari o da soli, ci sono anche persone che purtroppo sono state bloccate lontano da casa, senza ancora la possibilità di potervici tornare. E’ il caso questo di Alex Belli e Delia Duran… I due fidanzati si trovavano a Cuba per lavoro e sono rimasti bloccati li con tutto il loro staff. Delia e Alex si erano recati a Cuba per lavorare a dei set fotografici di alcune campagne pubblicitarie e la chiusura delle frontiere ha impedito a loro e allo staff di fa ritorno in Italia. La situazione è preoccupante e la coppia, attraverso i loro canali social tiene costantemente aggiornati i fan e gli amici qui in Italia. Oggi pomeriggio hanno avuto la possibilità di parlare in diretta con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, in modo da spiegare al meglio la situazione che in questo momento stanno vivendo a Cuba.

Durante il collegamento in diretta con Barbara D’Urso, Delia Duran ed Alex Belli, hanno siepgato che attualmente la situazione a Cuba non è facile. I due si trovano da circa trenta giorni nel Paese insieme al loro staff di collaboratori. Il presidente Cubano Miguel Diaz-Canel ha preso una decisione in merito ai turisti che rende la situazione ancor più critica. Il politico avrebbe infatti deciso che tutti i turisti devono far rientro al più presto nei propri paesi d’origine, ma i voli per rendere ciò possibile sono pochissimi e davvero costosi. La coppia ha inoltre fatto notare che ovviamente essendoci pochi voli e il numero di turisti essendo molto alto si andrà incontro ad un sovraffollamento, mettendo così a rischio la sicurezza di tutti.

In particolar modo la coppia ha così spiegato a Barbara D’Urso: “Siamo qui da più di un mese. Il governo cubano ha deciso di far ripartire tutti i turisti entro il prossimo weekend ma ci sono pochi voli e sono molto costosi. Qui non hanno capito che un tale ammasso di persone è pericoloso per la diffusione del Coronavirus“.