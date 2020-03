View this post on Instagram

Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc to róbmy to. Zdecydowaliśmy się przekazać 1 mln Euro na walkę z koronawirusem. Ta sytuacja dotyka każdego z nas, nie wybiera, dlatego raz jeszcze prosimy: Stosujmy się do zaleceń, słuchajmy tych, którzy się na tym dobrze znają. Bądźmy odpowiedzialni🙏 Wierzymy, że szybko wrócimy do normalności. Bądźmy razem, bądźmy solidarni. [ENG] We are all aware of the difficulties of the situation around us. Today, we are all playing in one team. Let's be strong in this fight. If we can help someone, let's do it. We have decided to donate EUR 1 million to contribute toward the fight against coronavirus. This situation affects each of us, so we are asking you again: Follow the instructions, listen to those who know best. Be responsible🙏 We believe that we will return to our normal life soon. We are in this together. @annalewandowskahpba #RL9 #RAL