Coronavirus, Melissa Satta bloccata in Turchia: Boateng ha fatto il tampone

L’emergenza Coronavirus ha coinvolto tutto il mondo. Il temibile virus è nato ed ha iniziato a diffondersi in Cina, nelle città di Hubei e Wuhan. In pochi mesi, la nazione più colpita è risultata essere l’Italia con oltre sei mila morti e tantissime migliaia di contagiati. La situazione, però, sta peggiorando anche negli altri paesi. In Spagna i numeri sono sempre peggiori e addirittura si stima che la situazione possa diventare ancora più grave. Il temibile virus cinese nel frattempo si è diffuso in tutto il mondo, colpendo tutti i continenti, nessuno escluso. Alcuni connazionali sono rimasti bloccati in altri paesi. La Satta, ad esempio, è bloccata in Turchia, dove si era recata per trascorrere una settimana con il compagno Kevin Prince Boateng.

La Satta è intervenuta nella puntata de La vita in diretta, programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La showgirl ha spiegato di essere rimasta bloccata in Turchia, dove si era recata la scorsa settimana per trascorrere alcuni giorni insieme al suo compagno. Boateng infatti, dopo l’esperienza alla Fiorentina, ha deciso di accettare la proposta di un club turco. La Satta, però, non l’ha raggiunto, decidendo di restare a Milano insieme al piccolo Maddox. A La vita in diretta, infatti, ha spiegato: “La mia vita è a Milano, qui non è facile. A mio figlio ho spiegato la situazione. È bene che anche i piccoli sappiano la verità”.

"Mio marito è stato chiamato per fare il test perché un giocatore del campionato turco è risultato positivo" @sattamelissa #LaVitaInDiretta pic.twitter.com/sFSrrDhd1d — La Vita in diretta (@vitaindiretta) March 24, 2020

La Satta, inoltre, ha confessato che il compagno ha fatto il tampone perchè in Turchia l’allenatore Fatih Terim è risultato positivo: “Mio marito questa mattina ha fatto il test per il Coronavirus dopo che è trapelata la notizia dell’allenatore del Galatasaray. Siamo in attesa dei risultati”.