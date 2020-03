GF Vip, anticipazioni 25 marzo: doppia eliminazione e video messaggio di Adriana Volpe.

Manca sempre meno alla fine del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5 terminerà l’8 aprile: la chiusura, infatti, è stata anticipata a causa dell’emergenza Coronavirus. Per questo motivo, nella scorsa puntata abbiamo assistito ad una doppia eliminazione e alla proclamazione del primo finalista dello show, che è Sossio Aruta. Ebbene, nella nuova puntata del reality, in onda domani, mercoledì 24 marzo, accadrà lo stesso: oltre all’eliminato decretato dal televoto della settimana, un altro concorrente abbandonerà la casa domani stesso. Con ogni probabilità, Alfonso Signorini aprirà un nuovo televoto ‘lampo’, come accadde lo scorso mercoledì, per l’eliminazione di Valeria Marini. Ma scopriamo nei dettagli le anticipazioni della nuova puntata del reality. Dove rivedremo anche Adriana Volpe, grande protagonista del programma.

GF Vip, anticipazioni 25 marzo: doppia eliminazione, secondo finalista e video messaggio di Adriana Volpe

Andrà in onda domani sera una nuova puntata del GF Vip. Una puntata che si preannuncia ricca di emozioni. Una tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez dovrà abbandonare definitivamente la Casa. Una sfida tutta al femminile, tra tre grandi protagoniste del reality di Canale 5. Ma non sarà l’unica eliminazione della serata: come è accaduto la scorsa settimana, infatti, ci sarà un secondo televoto, che decreterà un altro eliminato e il secondo finalista ufficiale del programma. Un televoto cosiddetto ‘flash’, che sarà aperto dal conduttore durante la diretta. Ma le sorprese non sono finite qui. Nella puntata di domani, infatti, rivedremo Adriana Volpe. La conduttrice ha abbandonato volontariamente la Casa, per via di un grave problema familiare: il giorno successivo alla sua uscita, è venuto a mancare il suocero Ernesto Parli, a causa del Coronavirus. Dopo aver salutato i compagni tra le lacrime, Adriana tornerà a salutarli con un video messaggio, che sarà trasmesso proprio domani sera.

Una puntata davvero ricca di sorprese, quella di domani sera. Non ci resta che attendere poche ore per scoprire tutte le novità della Casa più spiata della tv. E voi, seguirete l’appuntamento col GF Vip?