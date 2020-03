GF Vip, Antonella Elia: “Per me è un tradimento”, la concorrente è delusa dal comportamento di un suo coinquilino; ecco cosa è successo.

Manca sempre meno alla fine del Grande Fratello Vip. A causa del’emergenza Coronavirus, il reality di Canale 5 terminerà in anticipo. E, per questo motivo, durante la scorsa puntata abbiamo assistito a una doppia eliminazione e alla proclamazione del primo finalista di questa edizione, che è Sossio Aruta. Una grande gioia per l’ex protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, che, però, qualche ora fa ha avuto una discussione con una coinquilina. Di chi si tratta? Di Antonella Elia. La concorrente ha qualcosa da ridire al napoletano, dal quale sembra essere molto delusa. Il motivo è una risposta di Sossio, che ad Antonella non va proprio giù. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, Antonella Elia: “Per me è un tradimento”, la concorrente è delusa dal suo amico Sossio

“Io pensavo di avere un grande amico, invece neanche lui è un amico”. È così che Antonella Elia si riferisce a Sossio Aruta. Il motivo? Il primo finalista del GF Vip ipotizza di trovarsi davanti a una scelta: chi salvare tra Antonella e Antonio Zequila? Sossio ammette che si troverebbe in difficoltà. Ed è questo che fa arrabbiare Antonella Elia, che si sente letteralmente tradita dal suo amico: “Questa è la differenza tra un uomo e una donna, la donna è integra e fedele, invece a lui vengono i dubbi!”. Sossio cerca di spiegare alla Elia di non avere mai avuto screzi con Zequila e di essersi spesso divertito con lui: “Vado in tilt perché siete tutti e due amici, chi per un motivo chi per l’altro, andrei in difficoltà. Non ho detto scelgo lui, ma che dovrei pensarci bene.” Ma Antonella non sembra essere d’accordo con le motivazioni di Sossio: “Questo è un tradimento. Ma io sono la sua amica! Come fa a dire che sceglierebbe lui quando gli ha dato due ore fa del maleducato? Questa cosa mi affligge”, continua Antonella, rivolgendosi ad Aristide e Andrea Denver, che si sono aggiunti in cucina.

Insomma, Antonella sembra essere davvero delusa dalle parole di Sossio, che, a suo avviso, non avrebbe dovuto avere alcun dubbio su chi salvare in un’ipotetica scelta tra i concorrenti. Un vero e proprio ‘tradimento’, quello subito da Sossio. Riusciranno i due amici a chiarirsi? Non ci resta che attendere le prossime news, direttamente dalla Casa più spiata della tv. Stay tuned!